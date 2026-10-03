言承旭、吳建豪、周渝民和五月天主唱阿信《F✦FOREVER恆星之城》旗艦版將於11/28、11/29登上台北大巨蛋，門票於明（4）日14:00在拓元售票全面開賣。4人近日帶著全新改版的 SOLO 舞台亮相，周渝民拿起電吉他自彈自唱〈我不是F4〉，下足苦工挑戰的他，笑說：「這段表演秘密已進行了許久！」並以〈我在想你的時候睡著了〉、〈愛你一萬年〉，展現這段時間的苦練成果。
《F✦FOREVER》SOLO舞台全新改版 吳建豪自曝「打掉重練」
《F✦FOREVER恆星之城》日前到杭州開唱，4人帶來全新改版的 SOLO 舞台，吳建豪特別邀請到美國知名舞者藝術家Daniel Cloud Campos重新編排〈傑作〉、〈Save me〉、〈Ur The Reason〉、〈Pray〉、〈Dance Until We Die〉等歌，「打掉重練」令人有全新感受，最受觀眾期待的2.0版「奪命三搖」立即吸引全場目光，炸翻全場。
周渝民秘密苦練 自彈自唱演出藏驚喜
而周渝民則拿起電吉他自彈自唱〈我不是F4〉，為了帶給歌迷意想不到的驚喜，他下足苦工挑戰全新演出，從情歌唱到搖滾，看見周渝民多元面向，他笑說：「這段表演秘密已進行了許久，有時在接送機看到工作人員背吉他，我都會說這不是我的。」接著他繼續彈唱〈我在想你的時候睡著了〉、〈愛你一萬年〉，展現這段時間的苦練成果，努力學習也深深打動吉他老師，對方在社群發了長文並以為他傲，展現出十足的誠意。
值得一提的是，第二場演出時，周渝民背著另一把對他有重大意義的吉他出場，他說：「人生中第一把電吉他，這把琴承載著我的夢想，它是我好朋友Van Ness送我，我很珍惜這把琴，希望有一天練琴練到和他一樣好。」也讓人看見他們的兄弟好情誼。
至於阿信的個人SOLO舞台則將視訊全然翻新，當經典歌曲〈盛夏光年〉、〈在我心中尚未崩壞的地方〉、〈突然好想你〉、〈任性〉前奏響起時，全場瞬間開啟大合唱模式，他對著歌迷說：「可以在這和你們目睹這個演唱會，這一切得來不易。」更突然嘴甜喊道：「你們都是我們的公主，接下來這首歌第一次在台上一個人演唱，獻給所有男孩和女孩們。」並演唱〈那些女孩教我的事〉。
《F✦FOREVER》11月登大巨蛋 明天拓元搶票
《F✦FOREVER恆星之城》旗艦版陸續前往體育場開唱，11/28・11/29將登上台北大巨蛋，門票於明日中午開賣，13:00 台新Richart卡友優先購、14:00 拓元售票全面開賣。
我是廣告 請繼續往下閱讀
《F✦FOREVER恆星之城》日前到杭州開唱，4人帶來全新改版的 SOLO 舞台，吳建豪特別邀請到美國知名舞者藝術家Daniel Cloud Campos重新編排〈傑作〉、〈Save me〉、〈Ur The Reason〉、〈Pray〉、〈Dance Until We Die〉等歌，「打掉重練」令人有全新感受，最受觀眾期待的2.0版「奪命三搖」立即吸引全場目光，炸翻全場。
而周渝民則拿起電吉他自彈自唱〈我不是F4〉，為了帶給歌迷意想不到的驚喜，他下足苦工挑戰全新演出，從情歌唱到搖滾，看見周渝民多元面向，他笑說：「這段表演秘密已進行了許久，有時在接送機看到工作人員背吉他，我都會說這不是我的。」接著他繼續彈唱〈我在想你的時候睡著了〉、〈愛你一萬年〉，展現這段時間的苦練成果，努力學習也深深打動吉他老師，對方在社群發了長文並以為他傲，展現出十足的誠意。
值得一提的是，第二場演出時，周渝民背著另一把對他有重大意義的吉他出場，他說：「人生中第一把電吉他，這把琴承載著我的夢想，它是我好朋友Van Ness送我，我很珍惜這把琴，希望有一天練琴練到和他一樣好。」也讓人看見他們的兄弟好情誼。
至於阿信的個人SOLO舞台則將視訊全然翻新，當經典歌曲〈盛夏光年〉、〈在我心中尚未崩壞的地方〉、〈突然好想你〉、〈任性〉前奏響起時，全場瞬間開啟大合唱模式，他對著歌迷說：「可以在這和你們目睹這個演唱會，這一切得來不易。」更突然嘴甜喊道：「你們都是我們的公主，接下來這首歌第一次在台上一個人演唱，獻給所有男孩和女孩們。」並演唱〈那些女孩教我的事〉。
《F✦FOREVER》11月登大巨蛋 明天拓元搶票
《F✦FOREVER恆星之城》旗艦版陸續前往體育場開唱，11/28・11/29將登上台北大巨蛋，門票於明日中午開賣，13:00 台新Richart卡友優先購、14:00 拓元售票全面開賣。