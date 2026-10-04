Netflix、Disney+ 等各大串流平台陸續調漲訂閱費，讓許多追劇族直呼吃不消！不過近日有網友在 Threads 發文推薦國產影音平台「公視+」，不僅完全免費、沒有廣告，甚至還能免費看熱門電影，以及現象級動畫《葬送的芙莉蓮》台語版，貼文一出立刻引發熱議。《NOWNEWS今日新聞》也實際下載體驗，為您整理該 APP 的實測亮點與特色！
🟡網友狂推隱藏版神APP！芙莉蓮台語版與經典電影免費看
一名網友日前在 Threads 貼文分享，強烈推薦大家下載「公視+」APP，直呼不僅「完全免費、沒有任何廣告」，裡面更有超級多新片與經典電影。原PO點名包括奧斯卡入圍片《日麗》、熱門動畫《再見機器人》、數位修復加長版的經典巨作《末代皇帝》，以及《造山者-世紀的賭注》、《聽海湧》等優質影集與紀錄片，甚至連童年回憶《古典魔力客》都能免費觀看。
貼文曝光後迅速吸引大批網友留言朝聖，不少影迷讚爆表示：「選片好到難以置信！」、「推台語版的芙莉蓮跟間諜家家酒，超讚」、「拉麵赤貓台語版貓奴必看」、「竟然連再見機器人都有，太神了」，紛紛直呼這是最值得支持的國產影音平台。
🟡實測下載公視+！限時經典影展與收費模式一次看
記者實際下載「公視+」APP 進行體驗，介面設計簡潔直觀，與市面上主流 OTT 平台大同小異。首頁特別設有「影展焦點」專區，確實收錄包括《俘虜》、《末代皇帝》等數位修復經典大片，以及豐富的紀錄片、台語作品、青少年與熟齡劇集；喜愛懷舊戲劇的民眾，甚至能找到楊麗花歌仔戲《洛神》，不過需特別留意的是，《洛神》因版權限制設有觀看期限，僅上架至 10 月 8 日，想看要把握時間。
除了免費資源外，平台也提供部分付費專區，例如備受矚目的台劇《我們與惡的距離第二季》，前兩集提供免費試看，若想鎖定全季則僅需支付 99 元（可觀看 3 個月），收費相當親民。而在操作細節上，記者發現該 APP 目前美中不足之處，在於播放時無法手動縮放畫面以避開上下黑邊，是較為可惜的小缺點。
🟡娛樂榜排名位居41名！短影音平台攻占排行榜前五
根據 App Store 最新娛樂類排行榜統計，目前「公視+」位居第 41 名，雖然排名不算頂尖，但在免費與無廣告的加持下，下載量正持續攀升，甚至超越排名第 44 名的遠傳 friDay 影音。
值得關注的是，目前台灣 App Store 娛樂類排行榜前 5 名已被「紅果短劇」、「VibeShort」、「NetShort」、「ReelShort」、「DramaBox」等微短劇 APP 霸榜，顯示快節奏的短劇正風靡市場；而知名國際串流平台 Disney+ 則位居第 13 名、Netflix 排名第 14 名。各大串流影音競爭激烈的當下，完全免費且主打優質國片與影展片的「公視+」，無疑成為追劇族的省錢新選擇。
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一名網友日前在 Threads 貼文分享，強烈推薦大家下載「公視+」APP，直呼不僅「完全免費、沒有任何廣告」，裡面更有超級多新片與經典電影。原PO點名包括奧斯卡入圍片《日麗》、熱門動畫《再見機器人》、數位修復加長版的經典巨作《末代皇帝》，以及《造山者-世紀的賭注》、《聽海湧》等優質影集與紀錄片，甚至連童年回憶《古典魔力客》都能免費觀看。
貼文曝光後迅速吸引大批網友留言朝聖，不少影迷讚爆表示：「選片好到難以置信！」、「推台語版的芙莉蓮跟間諜家家酒，超讚」、「拉麵赤貓台語版貓奴必看」、「竟然連再見機器人都有，太神了」，紛紛直呼這是最值得支持的國產影音平台。
記者實際下載「公視+」APP 進行體驗，介面設計簡潔直觀，與市面上主流 OTT 平台大同小異。首頁特別設有「影展焦點」專區，確實收錄包括《俘虜》、《末代皇帝》等數位修復經典大片，以及豐富的紀錄片、台語作品、青少年與熟齡劇集；喜愛懷舊戲劇的民眾，甚至能找到楊麗花歌仔戲《洛神》，不過需特別留意的是，《洛神》因版權限制設有觀看期限，僅上架至 10 月 8 日，想看要把握時間。
除了免費資源外，平台也提供部分付費專區，例如備受矚目的台劇《我們與惡的距離第二季》，前兩集提供免費試看，若想鎖定全季則僅需支付 99 元（可觀看 3 個月），收費相當親民。而在操作細節上，記者發現該 APP 目前美中不足之處，在於播放時無法手動縮放畫面以避開上下黑邊，是較為可惜的小缺點。
根據 App Store 最新娛樂類排行榜統計，目前「公視+」位居第 41 名，雖然排名不算頂尖，但在免費與無廣告的加持下，下載量正持續攀升，甚至超越排名第 44 名的遠傳 friDay 影音。
值得關注的是，目前台灣 App Store 娛樂類排行榜前 5 名已被「紅果短劇」、「VibeShort」、「NetShort」、「ReelShort」、「DramaBox」等微短劇 APP 霸榜，顯示快節奏的短劇正風靡市場；而知名國際串流平台 Disney+ 則位居第 13 名、Netflix 排名第 14 名。各大串流影音競爭激烈的當下，完全免費且主打優質國片與影展片的「公視+」，無疑成為追劇族的省錢新選擇。