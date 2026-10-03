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▲蔡天鳳在2023年2月21日遭殘忍殺害、肢解並烹煮滅屍，兇嫌直指是鄺姓前夫及其胞兄和父親3人。（圖／翻攝自蔡天鳳IG@xxabbyc）

28歲香港名媛蔡天鳳在2023年2月21日遭殘忍殺害、肢解並烹煮滅屍，兇嫌直指是鄺姓前夫及其胞兄和父親3人，本案近日在香港高等法院正式開庭審理，據檢方指控，蔡天鳳之所以被前夫家虐殺，導火線就是她打算賣掉登記在前公公名下的2億元台幣豪宅，以及鄺家對巨額遺產繼承權的算計。蔡天鳳早年為了照顧和前夫所生的一對子女，砸下約7280萬港元（約合新台幣2.8億元）購入位於何文田加多利山的豪宅，供前夫一家居住，為了節省印花稅，蔡天鳳將房產登記在前公公鄺球名下，2022年間，蔡天鳳有意出售該棟豪宅，並承諾為前夫一家另行安頓住所，但引發前公公強烈不滿，雙方因此交惡，鄺球甚至揚言要殺害蔡天鳳。此外，由於蔡天鳳和現任丈夫譚方駿只舉辦婚禮，並沒有正式登記結婚，鄺家便認為，如果蔡天鳳身故，她龐大資產和物業的繼承權將全數落在所生的4個孩子身上，而前夫一家就能以監護人或長輩姿態掌控這筆龐大遺產和房產，深信只要蔡天鳳死亡，豪宅與利益就能歸他們所有，成為了鄺家3人將蔡天鳳殺害的動機。據法庭控方起訴與調查資料，蔡天鳳遇害當天下午，搭乘前大伯鄺港傑駕駛的私家車準備前去接女兒放學，前夫鄺港智隨後中途上車，並涉嫌在車途中用鐵鎚擊打蔡天鳳頭部致其身亡，隨後遺體被運往大埔龍尾村的村屋單位進行肢解與烹煮，警方在2月24日於該村屋內尋獲其殘肢，整起駭人聽聞的碎屍案才曝光。