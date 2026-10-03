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⚾2026年中職下半季戰績表（截至10月3日賽後）：

排名 球隊 出賽數 勝-敗-和 勝率 勝差 1 中信兄弟 59 35-24-0 0.593 M1 2 樂天桃猿 58 33-25-0 0.569 1.5 3 統一獅 59 33-26-0 0.559 2 4 味全龍 59 27-32-0 0.458 8 5 富邦悍將 58 24-34-0 0.414 10.5 6 台鋼雄鷹 59 24-35-0 0.407 11

⚾2026年中職全年戰績表（截至10月3日賽後）：

排名 球隊 出賽數 勝-敗-和 勝率 勝差 1 味全龍 119 66-53-0 0.555 封王 2 統一獅 118 62-55-1 0.530 3 3 富邦悍將 118 58-60-0 0.492 7.5 4 樂天桃猿 118 57-59-2 0.491 7.5 5 中信兄弟 118 55-61-2 0.474 9.5 6 台鋼雄鷹 119 54-64-1 0.458 11.5

中華職棒37年下半季戰況激烈，中信兄弟今（3）日3：0完封富邦悍將，樂天桃猿7：5逆轉台鋼雄鷹，統一7-ELEVEn獅5：3擊退味全龍。兄弟封王魔術數字下修至「M1」，明（4）日回到主場「擊退雄鷹」就能拋下黃色彩帶。桃猿則是成功續命，明日不僅要自力拿下龍隊，更寄望雄鷹咬住兄弟；悍將今日輸球，晉級季後賽的希望破滅，成軍10年只打過1次季後賽、0次台灣大賽，打破1991年至1999年三商虎連續9個賽季未曾參與台灣大賽的紀錄。兄弟作客新莊踢館悍將，菲力士（Felix Pena）與瑪帝斯（Quinton Martinez）前6局都有效壓制對方打線，形成0：0的「投手戰」。8局上兄弟找到突破口，兩出局後從廖任磊手中獲得3次四死球，悍將緊急換上賴鴻誠，仍遭到黃韋盛狙擊，一支清壘三壘安打奠定勝基，終場兄弟就以3：0完封悍將。桃猿主場迎戰雄鷹，雖然開賽先馳得點，但4局上遭到雄鷹反撲以1：3落後，7局上雄鷹再添加2分，將比數改寫成5：1。不料7局下風雲變色，桃猿單局7支安打加上高飛犧牲打，一口氣打下6分逆轉戰局，終場就以7：5逆轉擊退雄鷹。獅隊主場對決龍隊，前5局獅隊僅以3：2領先，6局下獅隊攻勢再起，單局出現4支安打，再添加2分保險分，9局上石翔宇擊出得點圈安打，是他中職生涯第100安，但龍隊仍無法改變戰局，終場獅隊就以5：3擊退龍隊。經過三地今日激戰，戰局也大致底定，兄弟今日贏球，下半季封王魔術數字降至「M1」，明日只要擊退雄鷹，就可以拋下黃色彩帶，奪下隊史第21座季冠軍。桃猿今日贏球成功續命，但淘汰指數也只剩下「1」，明日不僅要贏龍隊，更寄望雄鷹能咬下兄弟，將戰線延長到例行賽最後一天。此外，由於兄弟拿下下半季第35勝，即便獅隊今、明都贏球，最多也只會有34勝，因此確定無緣下半季冠軍；而悍將今日輸球，季後賽唯一希望也正式破滅，本季確定止步例行賽。今年是悍將成軍第10年，期間只打過1次季後賽、0次台灣大賽，今日確定淘汰後，也打破1991年至1999年三商虎連續9個賽季未曾參與台灣大賽的紀錄。