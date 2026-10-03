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台北市知名BDSM酒吧Commander D今（3）下午遭北市警萬華分局西門町派出所突襲搜索，聲稱持搜索票但拒絕出示給現場民眾，對於現場有身心障礙人士甚至涉嫌歧視稱「殘障也可以做愛喔」，店長抗議結果遭「上銬」。搜索持續3.5小時才結束。稍早北市萬華分局證實此事，但否認對身障人士言語羞辱。北市警萬華分局西門町分局今下午4時30分持搜索票衝進北市知名BDSM酒吧，有民眾試圖錄影結果遭搶走更嗆「違法」，但面對民眾要求出示搜索票，警方拒絕，過程中有身心障礙者人士想要上廁所，結果遭警方酸「殘障也可以做愛喔」。一名在場民眾哽咽表示，當下酒吧老闆出聲抗議，稱「不要人身攻擊」，結果卻遭警方上銬壓制，甚至強迫下跪，他出聲聲援，結果被趕到樓上。萬華分局稱，位於臺北市萬華區開封街一間酒吧，遭民眾檢舉有妨害風化情事，萬華分局於115年10月3日報請臺灣臺北地方檢察署指揮，並持臺灣臺北地方檢察署核發之搜索票，前往執行搜索。現場警方均依規定執法，並未針對任何身障人士進行言語羞辱，特予嚴正澄清。萬華分局呼籲，本分局將持續加強防制轄內各類不法犯罪，對於任何違法違序行為定依法嚴辦絕不寬貸