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▲彭佳慧（如圖）此次演唱會砸重本打造，在音樂編制、舞台和視覺，處處可見別出心裁的巧思與編排。（圖／寬宏藝術X索尼音樂提供）

金曲歌后彭佳慧今(3)日於台北小巨蛋舉辦《數著時間的日子》巡迴演唱會，這是她第五度攻蛋，且恰逢出道30週年，因此別具意義。彭佳慧回想起一路走來的不容易，台上忍不住淚崩，不過她也幽默表示：「沒關係不用補妝，我再醜大家也都看過了對不對！」透露最近為了整理這30年的唱片，彭佳慧看了也忍不住自嘲：「你們是沒有在以貌取人的，等了30年我才漂亮起來。」展現幽默逗得全場哈哈大笑。彭佳慧闖蕩歌壇30年，回想起過程忍不住淚嘆「有多麽不容易」，她直言當有挫折時、想放棄時，只要想起歌迷們的每一張臉、想著大家是多麽支持她，就覺得自己可以在這些歌裡找到力量。彭佳慧幽默說：「謝謝你們陪我30年，沒關係不用補妝，我再醜大家也都看過了對不對！」更表示臉上的鑽石應該都快掉光了。此外她也透露最近在整理以前的唱片，看著舊照自嘲：「你們是沒有在以貌取人的，你們很棒！很會挑歌手，你們的選擇是對的，彭佳慧的歌迷是非常有智慧的，而且你們等了30年我才漂亮起來。」今晚，彭佳慧也準備多首經典歌，她也貼心提醒大家：「你們進場前都有上廁所嗎？因為今天的歌曲量跟30年一樣長，沒有要讓你上廁所。」此次演唱會砸重本打造，在音樂編制、舞台和視覺，處處可見別出心裁的巧思與編排。且從舞台設計、視訊動畫到歌單編排，皆緊扣主題「數著時間的日子」，帶領觀眾走進彭佳慧30年的音樂歷程。一開場以彭佳慧歷年專輯作為視覺主軸，搭配管弦樂團恢弘磅礴的現場演奏，長達5分鐘的演出，從1996年《說真心話》一路走到2025年《完整的大人》，將觀眾們30年的記憶重新拼湊。彭佳慧出道至今累積許多好歌，她接連演唱〈聽到你一聲再會〉、〈死心眼〉、〈無法割捨〉、〈相見恨晚〉等經典，喚起歌迷深藏心底的青春記憶，也讓現場充滿「回憶殺」。在唱到歌曲〈離開〉時，她說道：「這首歌自錄音室錄製完成後，從未在現場完整演唱過。」選擇在30週年演唱會首度搬上舞台，對歌迷而言也格外珍貴。