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台北市知名BDSM酒吧Commander D今（3）下午遭北市警萬華分局西門町派出所突襲搜索，聲稱持搜索票但拒絕出示給現場民眾，對於現場有身心障礙人士甚至涉嫌歧視稱「殘障也可以做愛喔」，店長抗議結果遭「上銬」。搜索持續3.5小時才結束。稍早北市萬華分局證實此事，但否認對身障人士言語羞辱。不過根據民眾影片，面對質疑「為何要求（店長）下跪」，現場員警稱不必回答，更說「去檢舉阿，去提告就好了」。萬華分局稱，位於臺北市萬華區開封街一間酒吧，遭民眾檢舉有妨害風化情事，萬華分局於115年10月3日報請臺灣臺北地方檢察署指揮，並持臺灣臺北地方檢察署核發之搜索票，前往執行搜索。現場警方均依規定執法，並未針對任何身障人士進行言語羞辱，特予嚴正澄清。根據民眾提供的影片，員警面對民眾質疑「為何要求立刻下跪？」，一名員警稱「我應該不需要回答吧？我不需要在這邊講」，另名員警更嗆「你們在上面的用意在幹嘛？」引發現場民眾不滿。更有警方說「去檢舉阿！去提告就好了」，稱如果想知道言語受到不公平提告，不知道編號也沒關係，他有衣著特徵。不過面對民眾再度質疑「上銬後必須下跪嗎？人家就說不反抗」，該員警說「阿你就對他提告就好了阿」。