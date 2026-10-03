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▲中信兄弟總教練平野惠一率隊向外野象迷致意。（圖／記者葉政勳攝 ,2026.10.03)

中華職棒中信兄弟今（3）日以3：0完封富邦悍將，下半季封王魔術數字下降至「M1」，明（4）只要在洲際主場擊退台鋼雄鷹，就可以奪下隊史第21座季冠軍。兄弟球團表示，目前內野1.4萬張票已完售，僅剩零星外野票券，有望在關鍵的封王戰挑戰本季主場首度滿場（2萬人）。兄弟總教練平野惠一今日賽後率隊向外野象迷致意，他表示，即便是客場作戰，仍聽到熱情且響亮的應援聲，「所以特別去外野表達對球迷的感謝之意。」賽前封王魔術數字「M2」的兄弟，今作客新莊球場踢館悍將，前7局與對手形成0：0平手。8局上兄弟突破悍將牛棚，在兩出局後連續獲得3次四死球保送，黃韋盛把握當英雄的機會，一棒敲出致勝的清壘三壘安打，助隊以3：0完封悍將，魔術數字下降至M1，最快明日回主場拋下黃色彩帶。賽後兄弟總教練平野惠一指出，比賽前半段有感覺到選手們有點太想要自己當英雄，「當然有這種想法是理所當然的，但在這之中還是必須清楚自己的角色與該做的事。」平野直言，教練團一直強調，重點不是誰當英雄，而是要把打線串聯下去。」談到此役英雄黃韋盛，平野說，「明天是下半季最後一場比賽，希望他到最後一場都能繼續拿出好表現。」今日新莊湧入滿場的11600位球迷入場，外野一片黃澄澄，不少象迷昨晚就徹夜排隊，希望能搶到好位置替球隊應援。加上今日是兄弟本季在新莊球場的最後一戰，賽後平野也特別率隊走向外野，向外野象迷們致意，他指出，雖然是客場作戰，仍聽到響亮且熱情的應援聲，「所以特別去外野表達對球迷的感謝之意。」兄弟明日將回到大本營洲際球場迎接下半季最後一戰，兄弟球團表示，目前內野超過1.4萬席已全數完售，僅剩零星外野票券，預售票截止日為今晚23點59分，兄弟本季尚未出現主場滿場的賽事，明日在關鍵的封王戰有望達成本季首次滿場。兄弟明日推出王牌洋投羅戈（Nivaldo Rodriguez）先發，本季出賽24場，拿下11勝9敗，防禦率3.43，羅戈本季與雄鷹交手6場，拿下4勝2敗，對戰防禦率3.35。雄鷹則是推出土投張誠恩應戰，本季出賽10場，無勝敗紀錄，防禦率3.48。張誠恩本季與兄弟交手2場，對戰防禦率2.70。