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▲林小霜（左）及王建傑（右）參與慈善下午茶義賣活動。（圖／翻攝畫面）

高雄洲際酒店今年再度攜手永生花藝術家林小霜，共同舉辦「第五屆白手杖公益花展」，慈善下午茶義賣活動今(3)日登場，邀集跨領域藝術家、永生花藝術家、企業家及收藏家共同參與，以藝術創作串聯公益，為視障朋友注入更多支持與關懷，也讓慈善的力量透過藝術持續延伸。作品義賣所得全數捐捐助高雄市123視障追風協力車協會，讓作品不只具有藝術價值，更能轉化為支持視障公益的實際力量。活動開場由SOLE OCEAN「Takara」海洋精油揭開序幕。永生花老師林小霜帶領現場貴賓進行海洋精油嗅吸體驗，透過香氣開啟五感覺察，以嗅覺感受海洋與自然的美好，也呼應白手杖公益展「用心感受．看見希望」的核心精神。活動另一大亮點，是由林小霜帶領視障藝術家黃英嘉、張純雅、吳珮綾及潘麗玲，以及花苑京永生花藝術家共同創作「會游泳的永生花」，作品突破傳統花藝的呈現方式，透過花朵、空間與創意想像，營造花朵彷彿在水中自在游動的生命姿態。林小霜以「把森林，搬進洲際」為創作概念，將自然意象帶進飯店空間，讓花藝不只是視覺上的欣賞，也能延伸至嗅覺、觸覺與想像，邀請每一位參與者感受自然所蘊含的生命力。林小霜表示，希望透過這場公益活動，讓藝術不只是美的呈現，更能成為連結人與人之間的橋梁。當藝術家、企業家、收藏家與公益團體共同投入，每一件作品都能成為傳遞愛與支持的媒介，讓藝術的影響力延伸至公益，也讓更多人透過創作感受不同生命的可能。這次公益行動集結不同創作領域的藝術家，包括熱愛攝影的「台語情歌王子」王建傑、多媒材創作藝術家趙立、留日珠寶設計師陳琬婷，永生花老師林小霜也邀請多位永生花藝術家，透過作品共同傳遞關懷，獲多家企業及各界人士收藏與支持。另有雪人（藝術創作）、伍惠美（工筆花鳥）、游錦鈴（婚禮藝術）、郭瑩璱（永生花）、藍汝薇（壓克力）及林于芯（客家元素）等，提供不同媒材與創作形式的作品參與義賣，展現藝術跨越領域、連結公益的多元可能。