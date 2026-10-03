蘋果iPhone 18 Pro系列上市約2周，繼Face ID異常重啟、2倍變焦拍照出現色彩異常後，美國再傳行動網路斷訊問題。蘋果向外媒《9to5Mac》證實，少數使用AT&T服務的iPhone 18 Pro Max可能突然失去行動通訊，電話、簡訊與行動數據全部中斷，手機甚至會直接進入「SOS」模式。這次問題與先前不同，若裝置已經完全失去服務，單靠更新系統也無法恢復，受影響用戶須聯絡Apple或AT&T，進一步確認換機處理。
iPhone 18 Pro Max爆斷訊災情！AT&T用戶變「SOS」 蘋果：中招快換機
根據外媒《9to5Mac》報導，這波災情目前主要集中在美國AT&T網路，部分iPhone 18 Pro Max用戶突然無法連線，手機狀態列顯示「SOS」，電話、簡訊及行動數據皆無法正常使用。
蘋果表示，目前僅有少數用戶受到影響，並非所有使用AT&T網路的iPhone 18 Pro Max都會出現相同狀況，其他電信商與iPhone機型目前也沒有傳出同類問題。
為降低後續發生機率，蘋果已釋出iOS 27.0.1，並同步推出新版AT&T電信業者設定，建議iPhone 18 Pro Max用戶儘快完成更新。不過，這兩項更新主要是用來預防問題，若手機已因故障完全失去AT&T服務，更新後仍無法恢復連線。
電信業者設定更新會在未來14天內自動下載，用戶也可以手動檢查。操作時先確認手機連接Wi-Fi或行動網路，再進入「設定」、「一般」、「關於本機」，依照畫面指示完成安裝。
對於已經陷入「SOS」且無法恢復行動服務的iPhone 18 Pro Max，蘋果表示，受影響裝置需要進行硬體更換，用戶可聯繫Apple支援或AT&T客服，也能前往Apple Store、AT&T門市確認是否符合此次故障的換機處理。目前蘋果尚未公布確切受影響人數，也沒有證實實際故障原因。
iPhone 18系列Face ID、相機也曾出問題！iOS 27.0.1同步修復
事實上，iPhone 18 Pro、iPhone 18 Pro Max上市後，部分用戶也曾回報Face ID異常。當臉部辨識失敗時，手機可能突然卡住、無法操作，嚴重甚至直接重新開機。
蘋果先前已透過iOS 27.0.1處理相關問題，除了修復Face ID死當及異常重啟，也同步改善2倍變焦拍照出現異常色塊，以及同時開啟通知中心、控制中心時可能造成螢幕觸控失效等Bug。
不過與上述可透過軟體更新處理的問題相比，這次T&T斷訊若已造成裝置完全失去行動服務，則無法靠更新補救，需進一步確認並安排硬體更換。
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根據外媒《9to5Mac》報導，這波災情目前主要集中在美國AT&T網路，部分iPhone 18 Pro Max用戶突然無法連線，手機狀態列顯示「SOS」，電話、簡訊及行動數據皆無法正常使用。
蘋果表示，目前僅有少數用戶受到影響，並非所有使用AT&T網路的iPhone 18 Pro Max都會出現相同狀況，其他電信商與iPhone機型目前也沒有傳出同類問題。
為降低後續發生機率，蘋果已釋出iOS 27.0.1，並同步推出新版AT&T電信業者設定，建議iPhone 18 Pro Max用戶儘快完成更新。不過，這兩項更新主要是用來預防問題，若手機已因故障完全失去AT&T服務，更新後仍無法恢復連線。
對於已經陷入「SOS」且無法恢復行動服務的iPhone 18 Pro Max，蘋果表示，受影響裝置需要進行硬體更換，用戶可聯繫Apple支援或AT&T客服，也能前往Apple Store、AT&T門市確認是否符合此次故障的換機處理。目前蘋果尚未公布確切受影響人數，也沒有證實實際故障原因。
iPhone 18系列Face ID、相機也曾出問題！iOS 27.0.1同步修復
事實上，iPhone 18 Pro、iPhone 18 Pro Max上市後，部分用戶也曾回報Face ID異常。當臉部辨識失敗時，手機可能突然卡住、無法操作，嚴重甚至直接重新開機。
蘋果先前已透過iOS 27.0.1處理相關問題，除了修復Face ID死當及異常重啟，也同步改善2倍變焦拍照出現異常色塊，以及同時開啟通知中心、控制中心時可能造成螢幕觸控失效等Bug。
不過與上述可透過軟體更新處理的問題相比，這次T&T斷訊若已造成裝置完全失去行動服務，則無法靠更新補救，需進一步確認並安排硬體更換。