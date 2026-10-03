我是廣告 請繼續往下閱讀

悲痛父親發聲

美國德州發生一起震驚社會的家庭悲劇。一名35歲的媽媽薩維拉（Cibelle Savella），在監護權官司敗訴後，竟在要把4歲女兒交給前夫的前一刻，於家內開槍射殺女兒薇薇安（Vivian），隨後再舉槍自盡，母女二人雙雙身亡。受害女童的父親悲痛欲絕，透過律師發出聲明，痛訴自己遵守所有法律程序試圖保護女兒，最終卻依然無法阻止這場悲劇。根據《紐約郵報》報導，薩維拉與前夫亞倫（Aaron Savella）婚姻關係維持了四年，兩人於2024年11月離婚後，便展開了激烈的女兒監護權爭奪戰。本週二，哈里斯郡法官埃文斯（Audrie Lawton-Evans）做出關鍵裁決，將4歲女童薇薇安的主導監護權及醫療決策權正式判給父親亞倫。依據判決，薩維拉僅能獲得探視權，且每次探視必須在指定機構的監督下進行；由於薩維拉原籍巴西，法院甚至特別規定，除非監督人員精通葡萄牙語，否則禁止她以母語與女兒交談。此外，薩維拉還被勒令支付撫養費，並且被禁止參加女兒的學校活動。休士頓警局副警長克勞森（Larry Crowson）直言，「當天的撫養權聽證會結果對母親而言相當不順利」。按照法院安排，薩維拉應於週二晚間將薇薇安交接給亞倫。然而，當晚5時45分左右，警方接獲報案趕到薩維拉位於休士頓的住宅時，發現薇薇安已倒臥血泊中身亡，薩維拉則是送醫搶救後於隔天宣告不治。警方調查顯示，槍擊發生當時，薩維拉的新婚丈夫，以及一名保姆均在屋內。兩人在聽到三樓傳出槍響後，強行破門進入房間，才目睹了這起慘劇。警方初步排除薩維拉的新婚丈夫與保姆涉案。受害女童的父親亞倫透過代表律師發表了一份令人心碎的聲明。聲明中表示，亞倫過去雖然未曾指控薩維拉對女兒施加肢體暴力，但一直深信女兒正遭受母親的「潛在精神虐待」，因此才選擇走上法律途徑。亞倫表示，「我們的家庭徹底崩潰了。薇薇安才4歲，她受到了父親以及所有認識她的人無微不至的愛。沒有言語能形容我們被奪走的一切」。亞倫稱自己做了在法律要求下該做的一切，他信任法院、遵守每一項命令，並耐心等待司法程序作出決定。最後，法官終於將薇薇安的監護權判給了他，但女兒卻再也回不來了聲明最後沉痛地表示，「那些選擇保持沉默、耐心、並在法律框架內奮鬥以保護孩子的父親們，他們的故事卻極少被世人看見與傾聽」。