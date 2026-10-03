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▲Corrinna（低頭者）帶著傅子純的照片見達賴喇嘛（右），對方摸了她的頭3次。（圖／Corrinna Lee臉書）

八點檔男星傅子純6月初因為急性血癌驟逝，享年46歲，他的老婆李佳綺（Corrinna）為了完成和亡夫生前環遊世界的約定，帶著他的人形立牌四處旅遊，近日Corrinna飛到印度覲見達賴喇嘛尊者，達賴喇嘛見她拿著傅子純的照片，摸了Corrinna的頭三次，讓她全身發抖地說：「你都在場緊緊跟著我！」Corrinna克服萬難，1日將傅子純的人形立牌帶到印度達蘭薩拉，如期覲見達賴喇嘛尊者，Corrinna說，達賴喇嘛看了傅子純的照片後，摸了她的頭頂三次，自己瞬間感覺亡夫也在現場，「我沒有哭，內心很感動、很安慰，你都在場緊緊跟著我，我愛你，我知道你也是愛我的。」「尊者讓我知道你很好要我放心，想盡辦法把你帶到達蘭薩拉，答應你的又做到一件，我們會找到彼此的，定位永遠為你開著」，Corrinna說道，網友感動地說：「妳很棒，為子純盡心盡力，妳肯定也要好好為自己而活，等將來妳們再相見時都是看見彼此最美好的自己，加油喔」、「妳是堅強的女人，子純永護著妳這位愛妻！」Corrinna從事旅遊業且專辦佛教宗教參訪團，因此在傅子純突然過世後，她帶著亡夫的人形立牌到各地旅行，足跡踏遍淡水、台中、嘉義、雲林、宜蘭、印尼峇里島等地，以帶著傅子純繼續看世界的方式，延續兩人的愛與共同回憶。