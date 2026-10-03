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減產換取頂級品質 果實更大、甜度更高

果蠅疫情阻斷對中國出口 轉向日韓東南亞

去年產季智利櫻桃價格大跳水，讓台灣民眾撿到便宜甜甜價。隨著今年南半球春季到來，智利即將迎來新一輪櫻桃採收季。然而，位於智利北部的科金博（Coquimbo Region）今年卻呈現喜憂參半的情況，儘管採收期預計將創下有史以來最早紀錄，但受極端氣候影響，總產量恐面臨高達50％的降低。根據《Cherry Times》報導，當地果農阿斯圖迪略（Jorge Astudillo）指出，科金博今年的櫻桃最早可能在10月10日至15日之間開始採收，這將是當地歷來最早採收的紀錄之一。然而，極端氣候帶來的衝擊同樣顯著。阿斯圖迪略估計，相較於2025/26產季約1500公噸的產量，本產季該區的總產量可能大幅減少50％，直接跌破1000公噸大關。這種「超早採收但大幅減產」的景況，與該地區在2023年面臨的嚴峻考驗高度相似。儘管產量告急，阿斯圖迪略仍從產業角度提出了樂觀視角，因為掛果量減少，反而讓留樹的果實能獲得更充足的養分。阿斯圖迪略解釋，「在日照充足、晝夜溫差大的氣候條件下，果實的糖分積累表現相當優異」。搭配適當的灌溉、營養補充與生物刺激素，本季智利櫻桃將以「搶先上市、超大果粒、高糖度」的姿態進入市場。不過他也提醒，如Nimba或Brooks等早熟品種極易發生裂果，若採收前出現降雨，果農必須高度戒備。此外，先前的大雨加上高溫，導致部分防護不力的果園出現灰黴病（Botrytis）壓力，必須嚴格控管。除了氣候與產量問題，本產季科金博地區果農面臨的最大變化，在於地中海果蠅疫情。由於檢疫限制，許多當地的果農今年將無法直接將櫻桃出口至關鍵市場中國。為了化解外銷危機，當地產業正加速推動市場多元化。阿斯圖迪略接受採訪時表示，「果農們已全面採取『系統接近法』檢疫規範，積極佈局韓國、日本以及越南等替代市場，確保頂級櫻桃能持續打入全球高價市場，降低對單一市場的依賴」。