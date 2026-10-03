我是廣告 請繼續往下閱讀

台北市長蔣萬安今（3）日針對民進黨台北市長參選人沈伯洋2014年針對毒品的言論，痛斥怎麼教育下一代，更說不要這樣的認知作戰，沈伯洋則邀蔣為此辯論。蔣萬安晚間在臉書稱，不是在製造恐慌，是在示警危險。但被起底，2021年他當立委時，曾提案修法「美沙冬替代治療用於海洛因成癮戒治」，引爆網軍洗版。蔣萬安競選辦公室晚間聲明，市長一針見血，反而是沈伯洋無法面對主張，深夜忙起來可能急了，發文短短兩小時湧入逾10萬則留言，經費在燃燒，真是辛苦了。蔣萬安競選辦公室說，市長發文一針見血、直攻要害，明確反對在社區中心發毒品與針頭，倒是沈伯洋的論述，社區中心不見了、毒品不見了，只剩下美沙冬當擋箭牌。沈委員無法面對過去自己的主張，留言區倒先在深夜忙了起來。可能真的急了？截至晚間11點，發文短短兩小時湧入逾10萬則留言，經費在燃燒，真是辛苦了。蔣萬安晚間在臉書稱，反毒沒有模糊空間，禁止毒品進入校園社區，是必須堅守的紅線。沈伯洋主張，「臺灣至少可以效仿某些國家，建立社區中心，提供吸毒者毒品與乾淨的針頭。」臺北市的社區容許提供毒品跟針頭，供吸毒者施打嗎？要提供哪些需要針頭的毒品？如果要有這樣的社區，可以放在哪裡？市民能接受嗎？蔣萬安說，身為市長，除了全力支持警方查緝毒品相關的走私、販賣、製造、使用；也支持各級學校全面深化反毒教育，以及社福、衛生、心輔等多單位的共同輔導。但是，這絕對不等於美化毒品，或者幫吸毒者找理由。更嗆不要拿美沙冬計畫遮掩：醫療單位跟社區中心、私人機構不一樣；美沙冬跟毒品針頭施打不一樣。沈伯洋委員應該要正視自己的主張，不要把恐懼跟疑慮留給市民。沈伯洋2014年投書，針對藝人柯震東吸毒一事評論，直指「毒品非法化，抓起來鞭就對了」是最差勁的政策，因為美國1970年代施行，迄今仍沒有一個犯罪學家認為這是一個適當的政策。當時他認為同樣問題複製到台灣，是階級的執法差異，高階級者吸毒有普遍化的趨勢，但卻鮮少被繩之以法。相反地，低階層者的吸毒不但經常被針對，甚至在還沒被吸毒前就已經被貼上標籤。沈伯洋也提到，如果「將毒品除罪化，對有毒癮者予以協助，並對毒品管制」政策過於偏激，那台灣可以仿效某些國家，建立社區中心，提供吸毒者毒品與乾淨的針頭，並導入社工機制予以協助吧？沈伯洋稱，會成癮的東西太多了，他就認識一位對鋼彈模型成癮的人，為了買模型而犯了輕微的竊盜罪，能夠決定什麼是合法的癮，什麼是非法的癮，都是歷史上政府透過法律所延續出來的霸權。