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▲曾敬驊（右）在七股一處社區拍新片，當地民眾表示，男神本人非常親切、有禮貌且全程掛著笑容。（圖／我是樹子腳人提供）

▲曾敬驊和社區的阿公、阿嬤拍完後，還親自上前跟大家道謝並留下大合照。（圖／我是樹子腳人提供）

準金鐘視帝曾敬驊片約不斷，與柯煒林、戴立忍和楊雁雁合作的同志電影《在光之前》剛殺青，立刻前往屏東投入新片的前置工作，日前他和劇組現身台南七股，與社區的居民一起拍戲，民眾向《NOWNEWS今日新聞》透露，曾敬驊全程掛著笑容，演完還上前跟擔任臨演的長者們道謝，讓許多人被男神當場圈粉。曾敬驊近日和團隊前往台南七股、佳里等地為新電影取景，9月30日，劇組在樹林里樹子腳（又稱樹仔腳）社區進行拍攝，當地民眾表示，曾敬驊本人非常親切、有禮貌，與現場長者拍完後，還跟四周的阿嬤們道謝，且從頭到尾笑咪咪，就像一位鄰家男孩。該位民眾說，自己當臨演跟曾敬驊對戲一點也不緊張，因爲男神本人太過於自然、親切，拍完也是過來跟她道謝，完全被對方圈粉，直呼「又帥人又好」，此外，社區有養一隻小狗，拍攝時因為怕狗狗打擾劇組，便抱住牠，沒想到，曾敬驊還特別跟他們說「沒關係讓牠下來跑，沒關係」，相當隨和。據了解，曾敬驊目前正在趕拍《大佛普拉斯》、《同學麥娜絲》金馬獎導演黃信堯的新片《人生白鷺鷥》，該片8月底剛獲得115年度第1梯次國產電影長片1200萬元的輔導金，其餘有關電影的劇情、卡司等資訊仍保密中，讓影迷十分期待。