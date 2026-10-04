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香港名媛蔡天鳳（Abby Choi）2023年遭前夫鄺港智、前公公鄺球以及前大伯鄺港傑聯合殺害、分屍，3人甚至將她的屍體烹煮掩人耳目，而該案件近來在香港高等法院續審，在蔡天鳳失蹤的第二天，有鄰居指出聞到烹煮食物的味道，而3人事前買電鋸、絞肉機和大型湯鍋的畫面也都被翻出。針對蔡天鳳的案件，香港高等法院2日進行第2次開庭，根據港媒報導，檢方提到鄺球在事發前租下大埔龍尾村的一間套房，疑似是為殺人計畫作準備，包括租車，買電鋸、絞肉機還有大型的湯鍋，鄺港傑則是買了鐵鎚，疑似是用來行兇的武器。而蔡天鳳失蹤當天上午，鄺港傑及鄺港智兩兄弟曾在星巴克見面，監視器畫面拍到鄺港傑在聊天過程，突然作出頭部側向一邊的動作，彷彿被敲打的反應，檢方懷疑那是在模擬蔡天鳳被敲擊後的姿勢。蔡天鳳就在當天下午4點多失蹤，龍尾村的居民表示有聽到電鋸聲以及烹煮食物的味道，不過檢方表示3名被告應該沒有打算吃掉蔡天鳳，而是想藉由烹煮來毀屍滅跡，他們甚至在鍋子裡加了蘿蔔，企圖掩蓋屍臭。1994年出生的蔡天鳳是香港名媛，與郭富城妻子方媛私交甚篤，也曾與甄子丹、馬伯騫、韓星李洙赫等演藝圈人士公開合照。至於蔡天鳳為何會被殺害？外傳是因為她與鄺港智離婚後，為了照顧孩子，替前夫家買了香港加多利山豪宅，登記在前公公鄺球名下，但2022年她打算把房子賣掉，前夫一家認為只要她死了，房子就能順理成章讓孩子繼承，不過上述犯案動機目前仍屬檢方指控，仍待法院審理裁決。