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台北市知名的BDSM酒吧Commander D昨下午遭北市警萬華分局西門町派出所突襲搜索，聲稱持搜索票但拒絕出示給現場民眾，對於現場有身心障礙人士甚至涉嫌歧視稱「殘障也可以做愛喔」，店長抗議結果遭「上銬」。不過北市警萬華分局昨發聲明駁斥，對身障人士言語羞辱，不過根據現場民眾提供的音檔，一名員警在一名腳不方便的民眾上廁所時，稱「他殘障還可以在裡面做愛喔？」被店長斥責，「人家殘障怎麼了？警方辦案也不可以這樣」，但警方卻說「沒在跟你講話，不甘你的事」。萬華分局昨稱，現場警方均依規定執法，並未針對任何身障人士進行言語羞辱，特予嚴正澄清。但根據民眾提供的現場音檔，萬華分局在搜索酒吧時，有一名腳不太方便的民眾要使用廁所，原本有其他民眾解釋「他是殘障，腳不太方便」，沒想到一旁的男性員警竟稱「他殘障還可以在裡面做愛喔？」，另名員警則說「你管人家」，而另名民眾則解釋「他只是坐在裡面」，隨後一群人笑了出來，但有員警連忙說「不要笑，我只是想說殘障也可以這樣。」而原本在櫃台等候搜索的店長則隔空斥責「人家殘障怎麼了，警方辦案也不可以這樣」，該員警則回嗆「沒在跟你講話，你沒有聽到全部過程，不要講這麼多，不甘你的事情」，店長則說「好好做事就這樣，幹嘛批評人家，批評人家殘疾」，此時店長旁的員警說「我們在公務耶」，而原先疑似歧視的員警則說「沒關係，沒在跟你聊天，也沒批評別人，這邊的人聽得很清楚」。不過此時，該名腳不方便的民眾出聲抗議「殘障不是一個正規的稱呼」，該員警則說「沒有啦先穿衣服，你可以走路齁」，而店長旁的警察這時則拿出手銬，將抗議的店長上銬，說「涉嫌妨礙風化」，店長則大喊「大家都看到了嗎？我沒有拒捕啊」，警察則說「坐好就好，不要講話」。