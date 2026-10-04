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韓國女團「宇宙少女（WJSN）」成員多榮近期開始Solo活動，日前她受邀到漢陽大學校慶時，邀請了男學生上台互動，不僅擁抱了對方，還直接坐到對方腿上，想不到下一秒他直接伸手摟住多榮的腰，影片曝光後讓網友瞬間炸鍋：「手超沒必要！」多榮的表演一向相當火辣，常常跟台下粉絲互動，這次更是直接把觀眾找上台，根據曝光的影片可以看到，她先是跟學生近距離互動，接著直接坐到對方腿上，然而接下來男方一個動作卻引爆了粉絲怒火。因為男學生直接伸手摟住了多榮的腰，雖然多榮本人絲毫不害羞，還大方摟上去，不過影片曝光後，網友可不是這麼認為的，因為男學生不摟多榮，她一樣可以完成表演，因此被認為是在趁機性騷擾，「這不是粉絲服務吧？」、「手真的太超過。」、「到底誰准你摸的？」雖然也有部分網友質疑，認為女偶像不需要為了飯撒做到這種地步，但多數粉絲還是認為男方先動手就是有問題。多榮（Dayoung）是女團宇宙少女（WJSN）成員，團內擔任主唱，近年除了團體活動，也積極發展個人歌手事業，推出〈BODY〉等Solo作品，展現與團體時期完全不同的音樂風格。