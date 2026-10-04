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胡塞指沙烏地狂炸沙那26次 當地傳出巨大爆炸聲

阿美石油再成目標 上週才傳延布

設施遇襲

沙烏地阿拉伯與葉門叛軍「胡塞武裝」（Houthis，又稱青年運動）衝突持續升溫。親伊朗的胡塞武裝3日宣稱，以彈道飛彈及無人機攻擊沙烏地首都利雅德一座沙烏地阿美石油公司（Saudi Aramco）設施，並聲稱成功擊中目標、引發火災。外媒記者及目擊者也在利雅德一座阿美石油設施附近看到火焰與大量濃煙，不過沙烏地政府及阿美石油目前均未證實設施遭到攻擊。綜合路透社、法新社報導，胡塞武裝軍事發言人沙里（Yahya Saree）3日深夜表示，該組織動用彈道飛彈及無人機，鎖定利雅德一座石油設施發動攻擊，並宣稱目標因此起火。胡塞武裝表示，這波攻擊是為了報復沙烏地近期對葉門首都沙那（Sanaa）及其他省分發動的軍事行動。路透社引述目擊者表示，3日稍早確實在利雅德一處阿美石油設施附近看到大量濃煙與火光；法新社記者也目擊利雅德以南一座阿美石油設施竄出火焰及濃煙。不過，目前尚無法確認現場起火是否確實由胡塞武裝攻擊造成。沙烏地政府尚未對事件發表評論，阿美石油也沒有立即回應媒體詢問，實際損害程度仍不清楚。就在胡塞武裝宣稱攻擊利雅德之際，葉門首都沙那也遭遇密集空襲。胡塞武裝旗下馬西拉電視台（Al-Masirah TV）宣稱，沙烏地戰機對沙那發動多達26次空襲。兩名當地記者則表示，現場可以聽見巨大爆炸聲，並目擊戰機朝沙那發射飛彈。胡塞武裝因此將此次對沙烏地石油設施的攻擊，形容為針對沙烏地空襲葉門的報復行動。近期沙烏地與胡塞武裝的軍事衝突快速升級。胡塞武裝上月發動攻勢後，控制葉門紅海沿岸地區，並掌握扼守紅海與亞丁灣航道的曼德海峽（Bab al-Mandab），此後雙方持續相互發動攻擊。這也不是胡塞武裝近期首次宣稱鎖定沙烏地能源設施。胡塞武裝上週才表示，曾以飛彈及無人機攻擊沙烏地西部港口城市延布（Yanbu）的阿美石油設施。沙烏地政府當時則表示，防空系統成功攔截胡塞武裝朝塔伊夫（Taif）及燕步地區發射的6枚彈道飛彈，但沒有通報阿美石油設施遭到破壞。隨著雙方攻擊範圍從葉門境內一路延伸至利雅德及沙烏地能源設施，戰火升級也使外界更加關注沙烏地石油生產與出口設施的安全，以及衝突是否進一步衝擊全球能源市場。