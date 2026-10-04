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▲舒淇曾拍過三級片，轉型成功。（圖／記者葉政勳攝）

▲徐若瑄的《天使心》是台灣男人30年前必買寫真集之一。（圖／翻攝自復刻舊時光臉書）

▲李麗珍坦言自己如果不轉型性感，就會被定在女學生與小妹妹的戲路上，快30歲還無法突破，路會走不下去。（圖／摘自IMDb）

在華語娛樂圈，「把脫掉的衣服一件一件穿回來」不僅是經典名言，更是許多女星轉型成功、勇奪金馬影后與金鐘獎的傳奇寫照，包括徐若瑄、舒淇、翁虹、李麗珍等等，其中李麗珍還遇到對手演員動真情，仗著激情戲趁機卡油。舒淇出道時赴香港發展，遇到導演王晶，接演了三級片《玉蒲團之玉女心經》一炮而紅，隨後憑藉爾冬陞執導的《色情男女》勇奪香港電影金像獎最佳女配角與最佳新演員，曾於2005年以電影《最好的時光》榮獲第42屆金馬獎最佳女主角獎。舒淇對於拍三級片沒有太抗拒，而是想著，若不成功大不了就嫁人，走紅之後她也將衣服一件件穿回來，今年更轉戰幕後，以首次執導的電影《女孩》入圍今年第63屆金馬獎最佳導演獎。徐若瑄出道時憑著清純外型接拍三級片《天使心》及性感寫真集，該片導演朱延平曾透露，徐若瑄當時為了在影壇有所突破，在媽媽陪同下與他達成共識，接下改變她一生的作品。隨後徐若瑄轉戰日本娛樂圈，以「黑色餅乾」走紅，成功轉型為創作歌手與演員，近年不僅參演《人面魚：紅衣小女孩外傳》入圍台北電影節影后。翁虹是亞洲小姐冠軍出身，為尋求事業突破接拍《擋不住的瘋情》、《滿清十大酷刑》等三級片，成為90年代性感女神。淡出性感路線後，全力轉向電視圈發展，在台劇與大陸劇中展現扎實演技，演技備受肯定，成功擺脫艷星標籤。李麗珍早期以清純形象出道，後以《蜜桃成熟時》、《愛的精靈》打破形象爆紅，成為港片最具代表性的性感女神之一。1999 年憑藉許鞍華執導的文藝電影《千言萬語》一舉奪得第 36 屆金馬獎最佳女主角，用絕對實力向外界證明自己的演技實力。李麗珍最後一部《不扣鈕的女孩》傳出拍攝過程被男主角梁思浩吃豆腐，梁思浩自稱拍到動真情，更公開示愛，一些激情動作來真的，不過後來該片票房失利，李麗珍的演藝事業也經歷高潮迭起，反觀梁思浩倒是偏財運旺，中過4次六合彩，贏得獎金起碼500萬港幣（約新台幣2000萬元）。