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日本網紅KANEMAN今年8月才猝逝，沒想到一個多月後竟然「死而復生」！他9月底突然恢復更新，嚇得網友以為帳號被盜，直到9月30日，KANEMAN本人突然現身拍片，親口承認：「當初的死訊是我自己發的。」KANEMAN在8月11日突然上傳訃告，當時「家屬」透露他本人已經離開人世，葬禮會在僅有家人的場合下舉辦，感謝生前有許多人支持KANEMAN。時間來到9月下旬，那個「已經過世」的帳號卻突然開始活動，甚至接了網紅帳號代營運工作，前後反差太大，讓網友紛紛嚇瘋以為是帳號被盜，直接在留言區呼籲大家「不要上當，可能是詐騙！」9月30日，KANEMAN本人終於現身，直接拍片證明自己還活著，且承認那則訃聞根本是他本人親自發的，對於欺騙外界的行為，他坦言這次行為造成許多人困惑與不安，為此向大眾道歉。至於為什麼要「假死」，KANEMAN透露當時被黑道威脅，加上精神狀況也不好，想要暫時離開網路世界，不過他離開社群之後也沒有躺平，而是靠跑外送維持生計，後來在律師協助下解決掉黑道威脅，他才覺得自己可以回歸網路。