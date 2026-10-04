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63歲黃安在社群分享兩個妹妹在29年間，都已經先後剃度出家，感嘆剩下他一個人留在紅塵中。而黃安出家的妹妹中，大妹見脈法師早在1996年，台大法律畢業時，就馬上把自己獻給佛；小妹星永法師則是近兩年才接觸佛法，正式成為受戒法師。黃安透露，自己其實才是家裡兄弟姊妹中最早接觸佛法的人，當年大妹黃淑君（見脈法師）畢業於台大法律系後，卻突然放下被看好的大好人生，跑到台中中台禪寺出家，當時甚至讓黃安跟媽媽無法接受，甚至衝到寺廟「搶人」想把她帶回家。沒想到妹妹這一走就是30年，見脈法師不僅沒有還俗，反而一路深造，取得中國社會科學院世界宗教研究所宗教學博士學位，還曾擔任精舍住持，並回到中台佛教學院任教。大妹出家多年後，黃安的小妹也走上一樣的路，星永法師也開始接觸佛法，於2025年在中台禪寺受具足戒，正式成為出家法師。談到妹妹們全出家，黃安曾寫下歌曲〈妹妹我愛你〉敘述自己的心境，「我是第一個學佛，皈依三寶的，沒想到陸續供養兩個妹妹出家修行，我卻還在紅塵做個優婆塞（男居士），哥哥祝福妳們！」