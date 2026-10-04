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▲ 針對參與活動的長輩進行實車宣導，讓長者親看見大型車內輪差及視野死角，現場吸引超過3,000人參與。（圖／前鎮分局提供）

重陽敬老，更要守護長輩交通安全！前鎮警分局於3日上午在分局長黃元民帶領下首創將「大型車交通安全宣導」結合重陽敬老活動，直接把大型車開進校園，針對參與活動的長輩進行實車宣導，讓長者親看見大型車內輪差及視野死角，現場吸引超過3,000人參與。這次活動最大的亮點，就是將大型車安全宣導與重陽敬老活動結合，宣導對象與交通安全議題高度契合。高齡長者在日常生活中經常以步行、騎乘自行車或機車等方式移動，屬於道路交通環境中的弱勢用路族群，因此特別透過大型車實車展示，讓長輩「看得到、聽得懂、感受得到」，強化對大型車危險區域的認識。活動現場由黃元民帶領交通安全宣導，透過大型車實際操作，展示駕駛座視線無法涵蓋的「視野死角」，並呈現大型車轉彎時前、後輪行駛軌跡不同所產生的「內輪差」。黃元民也提醒，大型車因車身長、車體高，轉彎時容易產生較大的內輪差及視野死角，行人、自行車及機車騎士遇到大型車時，務必主動保持安全距離，尤其在路口切勿搶快穿越或緊貼車身，以免進入危險範圍。前鎮警分局呼籲，用路人面對大型車應牢記「保持距離、不搶快、不進死角」三項原則。前鎮警分局也將持續結合社區、校園及各項大型活動，推動多元、實境化的交通安全宣導，讓正確的用路觀念深入生活，共同打造安全、友善的道路交通環境。