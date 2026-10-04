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▲周曉涵（右）切菜慢到李玉璽（左）也看不下去，只好委婉提醒她加快。（圖／翻攝自開火開伙YouTube）

Netflix實境節目《開火開伙》最新一集前進台南花園夜市，周曉涵擔任韓國隊值班經理，卻因不擅料理，切紅蘿蔔絲花費大把時間，緩慢刀工讓主廚鄭智善、李玉璽傻眼，最終輸掉比賽。節目播出後，她被拿來與曾為錄《請世界吃桌》考廚師證照的千千比較，遭批「拖後腿」，粉絲則護航，強調周曉涵只是空降一集，不能相提並論。實境節目《開火開伙》找來韓國廚師鄭智善以及日本廚師川越達也分隊PK，每集會到不同城市進行餐車料理營業，最終看哪隊的營業額高就獲勝。日前播出的第6集中，找來周曉涵與花花（張嘉雲）各自擔任韓國、日本隊的值班經理，要協助鄭智善、川越達也開店。鄭智善首先吩咐自己的隊友李玉璽還有周曉涵先進行備料，把洋蔥、紅蘿蔔等食材清洗切絲，周曉涵聽話照做，但她的刀工實在太過緩慢，讓李玉璽跟鄭智善看到都有點傻眼，李玉璽還委婉提醒：「我們要切的東西其實蠻多的」，希望周曉涵提升速度。周曉涵則在後採時坦言：「我覺得我不是一個很擅長用刀的人」，承認速度太慢。後來餐車正式開始營業，周曉涵在幫顧客結帳時，也因為不會用POS機，導致結帳速度慢，這也讓她內心越來越焦慮，周曉涵最後崩潰直言：「我切菜比較慢，跟我結帳比較慢，可能就少賣了50份，天哪，好慚愧喔！」該集節目播出後也在網路上引發討論，不少人直言周曉涵根本不適合上這種節目，沒有提前準備：「都知道要上節目了還不練最基礎的刀工，連千千錄《請世界吃桌》都還特別去考餐飲丙級學日文和英文耶」、「真的好廢⋯都知道要來上做菜類型的節目，都不用做功課練習的嗎」、「這不是不擅長…連握刀姿勢都錯了」。對此，周曉涵的粉絲也出面幫她喊冤：「周曉涵只上一集，你家千千上13集。下一集（開火開伙）是黃偉晉，你要不要看一下來賓啊。到底在拿一個播13集的《請世界吃桌》和一個只來一集的《開火開伙》來賓相比，有什麼好比的？」粉絲認為周曉涵只是空降一集的值班經理而已，這個位置每集都會換人，跟千千去當《請世界吃桌》班底的強度完全不一樣，根本無法拿來比較。而《開火開伙》下一集將在國慶日（10/10）播出，預計會造訪嘉義咩咩上樹萌寵樂園，預告中可以看到來賓是偉晉與風田，兩人都曾是男團SpeXial的成員，分別加入韓國隊與日本隊表現會如何，讓觀眾相當期待。