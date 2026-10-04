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台北市知名的BDSM酒吧Commander D昨下午遭北市警萬華分局突襲搜索，聲稱持搜索票但拒絕出示給現場民眾，對於現場有身心障礙人士甚至涉嫌歧視稱「殘障也可以做愛喔」，店長抗議結果遭「上銬」。不過北市警萬華分局昨發聲明，駁斥對身障人士言語羞辱，但今早現場音檔打臉。北市萬華分局長陳勇華稍早致歉，改口「對話過程確實有言語不當，不是針對殘障人士」。陳勇華接受電訪時說，該員警不是歧視同志，也不是對殘障人士，「我們不對的，即便是對話，被搜證到就懲處」，處申誡1次。陳勇華解釋，昨天現場要處理的事情太多，執行上有時候要維持現場秩序，「我們尊重市民的權益」，講不必要的話坦然面對。至於另名員警拒絕提供員工編號，拒絕回答是否要求隊長下跪，還嗆民眾「去檢舉、提告啊」，陳勇華稱，執法過程，因為已經進入司法程序不便評論，更稱員警編號屬於個資，所以不提供沒有問題，「這都是正常的對話，民眾有他的權益，我們員警（提供資訊）」。