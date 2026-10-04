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比SEVENTEEN、Wanna One成員還帥！韓國近期舉辦「雞龍軍事文化節」，集結許多正在服役的偶像，並且在其中加上許多素人一起登台表演，然而在表演中，比起台上的男偶像，站在邊邊的一個男生卻長得比其他人都帥，因此這位人物也瞬間被肉搜出來，他就是已解散男團ATBO的前成員鄭勝換！雞龍軍事文化節10月1日起在忠清南道雞龍市登場，現場除了軍武表演、裝備體驗還有各式活動，其中最重要的就是服役中的偶像演出，為了見到正在當兵的偶像，許多粉絲千里迢迢前來，人氣超驚人。當天舞台上陣容超豪華，Wanna One出身的姜丹尼爾、iKON DK、SEVENTEEN WOOZI、白虎等人皆帶來表演，然而在一群明星中，站在邊邊的男兵意外殺出重圍，不僅長相帥氣，就連舞都跳得特別好，因此他也掀起了許多網友好奇。這位帥哥的IG也馬上就被找出來，想不到居然是已經解散的男團ATBO的前成員鄭勝換（정승환），甚至今年才22歲，也怪不得站在一票快30歲的偶像之間看起來相當青澀。鄭勝換2022年以ATBO成員身分正式出道，團體活動期間，他擔任主舞、領唱等位置，然而2025年12月，IST娛樂宣布與ATBO全體成員結束專屬合約，團體正式走到終點。事實上，鄭勝換在當兵前就因為外型掀起討論，因為長得跟公司前輩THE BOYZ賢在有點像，過去還有著「小賢在」之稱，如今他在當兵時意外爆紅，也讓人好奇他在退伍後是否能在演藝圈發展出事業第二春。