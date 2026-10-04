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根據美國家庭球場的特別地條例（Ground Rules），若打球在界內區域擊中屋頂則屬比賽進行中；但若在界外區域擊中屋頂，則判定為死球（Dead ball）。審判團經過重播複審與長時間協議後，認定該擊球軌道與碰撞區域符合規範，維持原判為左外野飛球接殺。

在今（4）日進行的國家聯盟分區系列賽第一戰中，密爾瓦基釀酒人隊於主場迎戰聖地牙哥教士隊。這場膠著的比賽在9局上出現了罕見的一幕。教士隊打者法蘭斯（Ty France）敲出看似能一舉翻轉戰局的逆轉2分砲，打出去的球卻撞到球場屋頂，最終軌道改變遭到接殺，教士隊最終以2：3抱憾吞敗，讓許多記者吐槽：「釀酒人的MVP是屋頂。」比賽來到9局上半，教士隊以2：3落後1分，在1人出局一壘有人的緊要關頭，代打登場的法蘭斯（Ty France）逮中釀酒人守護神梅吉爾（Trevor Megill）一記失投的速球全力揮棒。小白球直飛左外野標竿方向，眼看就要形成一隻帶有兩分打點的逆轉兩2分砲。不料球在半空中卻突然偏離軌道，最終掉落在左外野手喬里奧（Jackson Chourio）的防守範圍內並被順利接殺，瞬間變成了第2個出局數。面對這不可思議的一幕，擊球的法蘭斯一臉難以置信，教士隊總教練施爾特（Mike Shildt）也立刻衝出休息區向審判組提出抗議。經由重播畫面檢視，球確實直接擊中了美國家庭球場頂部的開閉式屋頂構造物。隨著隨後登場的梅利爾（Jackson Merrill）擊出右外野平飛球遭到刺殺，教士隊最終以1分之差吞下這場心碎的敗仗。這起罕見的季後賽珍事隨即在美國媒體與社群網路上引發熱烈討論。《Bleacher Report》記者凱利（Tim Kelly）在X上發文直言：「這就是為什麼球場屋頂應該隨時打開。」《USA Today》資深名記奈汀格爾（Bob Nightingale）諷刺寫道：「這場比賽的MVP絕對是密爾瓦基球場的『屋頂』，它在9局下半生生擋下了法蘭斯本該發生的超前全壘打。」《MLB.com》隨隊記者AJ·卡薩維爾（AJ Cassavell）也指出，從打擊初速與仰角來看，那顆擊球如果沒有碰到屋頂的構造物，原本毫無疑問會飛越看台形成逆轉全壘打。