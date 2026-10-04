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▲陳意涵無情嘲笑老公。（圖／翻攝自IG@chenyihan1112）

陳意涵和導演老公許富翔結婚8年，育有1子1女，近來她積極經營社群平台，還有開箱老公買的廢物系列深受好評，近來她偷偷潛入更衣室，說之前開箱的那些廢物都是老公準備好的，這次要開他沒準備好的，沒想到驚見一個刮鬍刷展示櫃，各種處理鬍子的工具，抽屜還有滿滿兩層，甚至出現腮紅，陳意涵調侃老公，「還是晚上出去玩要用的？」模仿老公刮鬍子的樣子，讓粉絲笑翻。陳意涵在IG分享許多老公買的廢物，不過之前那些都是老公事先準備好的，此次她放話要帶大家開箱老公沒準備好的廢物，一推開更衣室的門，驚見一個玻璃櫃上滿滿的刮鬍刷、刮鬍泡還有各種刮鬍子的工具，陳意涵無奈，「真的不知道男人的毛有這麼多欸。」打開抽屜又是滿滿一排，還有腮紅，陳意涵還虧，「是晚上出去玩要用的？」還笑說連化妝師都摸不出來那些毛是什麼毛。不少網友看了她的開箱都大讚他們一家人實在太真性情，「百貨公司展示櫃都沒他齊全」、「好隆重的鬍子儀式」、「是毛的展示櫃」、「很想幫他講話，但這個量…都能刮完氂牛的毛了吧」，有趣的是，許富翔本人是留著小鬍子的，更令人不解他為何需要這麼多刮鬍子的工具。