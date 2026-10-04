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▲張峰奇忙著排練舞台劇，駁斥二度出家傳聞。（圖／本人提供）

張峰奇日前才因「二度出家」話題引發關注，近期投入10月底的公益舞台劇《萌甲大哥大》，再度被問到是否真的有意回歸佛門，他笑著澄清：「沒有要出家！」目前生活重心仍放在家庭與工作，這次更首度挑戰載歌載舞，為公益舞台劇豁出去，笑說自己在家練習，兩個兒子跟著學，把他當「偶像」這件事讓他覺得很有成就感。張峰奇這次參與公益舞台劇《萌甲大哥大》，票房收入扣除成本後將捐助桃園育幼院。其實他常參與公益演出，這次在戲裡擔任引言人的角色，是董至成的手下，雙面人個性的房仲，要陷害對手。更讓他印象深刻的是舞蹈部分。張峰奇將挑戰郭富城的經典金曲〈對你愛不完〉，他自認「我會跳，但少跳」的舞技，仍在編舞老師東諺以及製作人舞蹈總監阿文的帶領下認真練習。他說自己現階段是兒子們的超級偶像，原因是身分多變，他因為兒子喜歡奧特曼，竟穿全身緊身裝扮成角色，近期也訂製了《獵魔女團》中的男團Saja Boys造型親子裝，打算和兒子們一起瘋狂帥一波。至於老婆李亮瑾是否想扮裝，他笑說：「她完全沒有想參與的意思，她只覺得住在男生宿舍。」似乎頗多無奈。至於日前再度被問到「出家」一事，張峰奇坦言，自己9歲時曾在中台禪寺出家，後來因家庭因素還俗，這段經歷確實讓他和佛教一直有很深的緣分。過去他節目時曾透露，如果人生有一天真的沒有牽掛，或許會考慮再度出家，因此引發外界討論。不過這次面對外界再次追問，張峰奇大笑，目前「沒有要出家」，還笑說自己最近忙著演戲、演舞台劇，還有家庭生活，根本沒空想那麼遠。甚至日前還有中台禪寺的師兄口耳相傳：「張峰奇真的要回來嗎？」讓他哭笑不得。事實上，張峰奇近年除了演出《戲說台灣》，也持續投入佛教音樂創作，去年還曾擔任見睹法師演唱會節目總監，佛法仍是他生活中重要的一部分，但「修行」和「要出家」對他而言並不是同一件事。這次《萌甲大哥大》舞台劇集結董至成，這群人的董仔，林吟蔚等人，張峰奇透露，自己第一次演舞台劇已是10年前登上小巨蛋為《最遙遠的距離》演出擔任男主角，並為了演出彩排半年多，導演是李興文。這次他也特別提到，自己與「董哥」是第一次合作，對方過去和爸爸張魁比較熟，兩人因此也有不少淵源。張峰奇笑說，接下來10月18日還有爸爸張魁的演唱會，自己將擔任第五場演出，媽媽則擔任製作人，一家人各自在舞台前後忙碌，他笑說，爸爸的票房都很好，完全不用擔心。而除了演藝工作，張峰奇近期剛到印尼演出，原本還打算留在當地洽談合作，但特別為公益舞台劇提早返台。《萌甲大哥大2.0》公益舞台劇將於10月24、25日於樹林演藝廳登場，購票專線洽：02-25032891或洽秀卡司娛樂臉書粉絲團。