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陪伴不同世代家庭的小兒利撒爾與麵包超人，首次透過商品聯名合作。小兒利撒爾迎接品牌65周年，自9月起推出兩款麵包超人聯名營養補充商品，並配合電影上映與婦幼展安排限定活動，從日常營養補充延伸至親子休閒。小兒利撒爾自1961年進入台灣市場，產品由兒童常備藥品逐步拓展至營養補充品。業者表示，此次是品牌首度與卡通角色跨界合作，希望結合家長對品牌的熟悉度，以及麵包超人在孩子間的辨識度，增加親子互動。此次聯名商品包括「綜合乳鐵」與「超能鋅接骨木莓飲」。據業者提供資料，綜合乳鐵含純度95%以上的乳鐵蛋白，另搭配初乳蛋白及藻精蛋白；超能鋅接骨木莓飲則採液態即飲設計，每包含100毫克接骨木莓濃縮精華及5毫克鋅，以莓果口味提供不同的食用選擇。業者表示，品牌依0至12歲不同成長階段需求，考量配方、原料、食用方式與口味。此次選擇麵包超人作為合作對象，則希望透過孩子熟悉的角色，讓周年活動融入家庭日常。配合《麵包超人電影版：潘坦與約定之星》10月16日在台上映，小兒利撒爾推出限量電影票贈送活動。10月2日至4日於品牌官網購買綜合乳鐵90入裝4盒，即贈電影票2張，限量25組，贈完為止。小兒利撒爾也將參加10月8日至11日舉行的上聯台北婦幼展，推出展期限定優惠。此次65周年活動結合聯名商品、電影與實體展覽，讓麵包超人與品牌的合作，從商品延伸至親子休閒。