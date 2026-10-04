我是廣告 請繼續往下閱讀

▲卡普空目前針對《惡靈古堡》系列，採取正傳編號與重製作品雙軌並行的營運模式。（圖／《惡靈古堡》官網）

《惡靈古堡》重製也得大改 動作味過重成最大問題

▲《惡靈古堡5》重製的傳聞已久，但改編過程正面臨諸多挑戰。（圖／《惡靈古堡》官網）

《惡靈古堡》重製版持續擴張 玩家期待更多經典作品回歸

知名恐怖遊戲《惡靈古堡》系列重製版消息引發全球玩家關注，遊戲製作人竹內潤於最新的30週年特別專刊中，透露重製版系列的長期規劃，明確指出重製作品目標將追上正傳數字編號進度，關鍵表態直接證實《惡靈古堡》5與6代重製計畫的高度可行性。卡普空目前針對《惡靈古堡》系列，採取正傳編號與重製作品雙軌並行的營運模式，團隊以《惡靈古堡7》作為劇情轉捩點，藉由重返拉昆市的情節串聯過去與現代元素，為後續重製鋪平道路，官方預期最佳節奏為一年推出一款作品，透過正傳與重製交替發行，維持遊戲熱度。雖然《惡靈古堡5》重製的傳聞已久，但改編過程正面臨諸多挑戰，除了《惡靈古堡4》重製版DLC逆命殊途片尾早已埋下劇情伏筆外，5代經典的克里斯徒手碎巨石場面，以及敏感的非洲村落背景設定，皆需要在當前時空背景下進行大規模調整，以符合現代玩家的期待。相較於《惡靈古堡5》的爭議，《惡靈古堡6》當年因偏向動作冒險而淡化恐怖生存要素，獲得較為兩極的評價，若未來正式展開5代與6代的重製工程，開發團隊勢必得針對整體遊戲架構與敘事氛圍進行深度翻修，使其遊玩體驗更貼近近年備受好評的4代重製版風格。除了數字正傳作品之外，眾多資深玩家也將目光轉向經典外傳的重製可能，例如啟示錄系列能夠有效補完保護傘公司的核心世界觀，而擴散則能憑藉現代成熟的多人連線技術，將當年的多人在線合作逃生機制發揮至極致，帶來全新的遊戲體驗。從近期預計登場的聖女密碼重製版到正傳新作的佈局，卡普空正逐步建構龐大的遊戲藍圖。 隨著5代與6代重製版露出一線曙光，玩家社群正密切關注官方後續的正式公告。