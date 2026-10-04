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被譽為「台灣甲子園」的2026年中信盃第14屆黑豹旗全國高中棒球大賽正式啟動。中華民國棒球協會與中國信託銀行今（4）日共同舉辦開賽記者會暨抽籤大會，宣告這項全台最具指標性的青棒賽事將於10月25日至11月29日點燃戰火。本屆賽事共吸引全台215支高中球隊報名，參賽隊伍數打破歷年紀錄，創下賽史新高。本屆賽事以「再拚一場」為核心精神，並首度與由傳奇球星彭政閔正式授權、真人真事改編的熱血棒球漫畫《一百萬次的揮棒》跨界合作打造全新主視覺。大會期盼透過漫畫中「夢想不只是靠天賦，而是一次又一次的努力與堅持」的精神，鼓勵所有參賽球員無論面對多強大的對手，只要把握站上球場的機會，每一次揮棒與守備都有可能成為改變戰局的關鍵。在今日最受矚目的賽程抽籤大會中，大會特別祭出全新的「籤王挑戰賽」賽制。抽中「二號籤」的隊伍將在開幕戰中直接強碰去年的衛冕冠軍，上演重量級對決。此外，抽中「籤王」的學校若能在賽事中完成三項指定專屬任務，將可獲得大會提供的額外專屬獎勵，讓賽事從抽籤階段就充滿話題與挑戰性。為了鼓勵學生展現多元才華並導入數據化分析，今年中信盃黑豹旗特別增設兩項全新獎項：「最佳社群經營獎」及「最佳數據獎」。「最佳社群經營獎」旨在鼓勵參賽球隊經營專屬社群平台，紀錄球隊故事並與球迷互動，賽後將評選出最具影響力的隊伍；「最佳數據獎」則會將所有球隊與球員的賽事數據整合至線上平台，完整記錄表現，並於賽後透過數據分析評比頒發該獎項。大會也特別邀請兩位曾參與黑豹旗的傑出校友「回娘家」分享經驗。第11屆賽事中首支純女子球隊、高雄女中創隊隊長李珦琳，見證了黑豹旗如何成為推動台灣女子棒球與多元參與的重要推手；而畢業於義峰高中、現效力於中信兄弟的左投游竣宥，近期更在職棒一軍賽場上創下主場本土左投至少7局無失分的亮眼紀錄，成為學弟妹們追逐職棒夢想的最佳榜樣。第14屆中信盃黑豹旗將由DAZN與公視帶來賽事轉播服務。隨著215支球隊全數就位，全台高中生已正式進入備戰狀態，準備在球場上為團隊與青春「再拚一場」。