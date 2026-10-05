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NANA（林珍兒）日前認愛T.O.P震驚娛樂圈，不過大方態度也讓粉絲祝福，NANA過去曾在節目上透露，自己外出都不會偽裝，這樣反而不會被認出來，因為路人只會覺得她長得「很像」NANA而已，有次在夜店被搭訕，對方跟她要電話號碼，她直接告訴對方，「我是NANA。」對方還不相信，直到她翻出IG，對方才傻眼還脫口罵髒話。NANA曾在節目上分享感情觀，透露自己外出時都不會偽裝，主持人問她這樣不會被認出來嗎？她表示這樣反而大家會覺得她「長得像NANA」，而不會覺得她就是本人，但因為亮眼外型，也時常遇到路人搭訕，有次在夜店一個晚上就有5個男生跟她要電話，她問對方，「你知道NANA是誰嗎？」對方說知道，她直接承認，「我就是。」沒想到對方愣了一秒，不相信地笑說，「不要騙人了！你明明不是。」結果旁邊的人搜尋了一下她的IG才發現，她真的是NANA，嚇到飆出髒話，「就是她啦！」NANA更透露，自己屬於有喜歡的對象會主動出擊的類型，但如果對方沒有反應，就會放棄，「這世界上的男人這麼多！」NANA和T.O.P今年1月因合作MV結緣，6月開始正式交往，D社直擊兩人多次在女方住處附近約會，戀愛隨之曝光，他們也很快地認愛，皆透過經紀公司發聲，「兩人以拍攝MV為契機結緣，現在很好地交往中。」然而NANA在主演的戲劇《挑情醜聞》中和池昌旭有大膽親密戲，受到討論，T.O.P則將於12月19日來到高雄巨蛋，舉辦「2026 T.O.P PRE-STUDIO IN KAOHSIUNG」個人見面會。