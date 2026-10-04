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▲高雄市長候選人賴瑞隆直言，高雄要持續進步，就需要更多像黃敬雅這樣勇敢的新世代站出來承擔責任。（圖／市議員候選人黃敬雅提供）

▲黃敬雅神情嚴肅地鄭重澄清近期基層盛傳「敬雅有婦女保障名額，穩當選」的耳語分票說法。（圖／市議員候選人黃敬雅提供）

高雄市議員候選人黃敬雅今（4）日舉辦競選總部成立大會，現場不僅湧入超過三千名支持者擠爆會場，高雄8席現任立委也全數到齊、齊聚力挺，同台展現大團結氣魄，齊聲呼籲鄉親團結集中選票，守住最關鍵的一席。衛福部政務次長林靜儀感性表示，自己認識敬雅多年，黃敬雅是個「贏過死亡的人」，因此把這顆心全放在高雄、貢獻自己為大家打拚，就像大家自己家裡心很軟、頭腦很好的女孩。她強調，中央對長輩與兒童照顧的資源都準備好了，正需要像黃敬雅這樣懂政策的人，在地方緊密搭配。高雄市長候選人賴瑞隆則深深感謝前鎮、小港鄉親一路以來對他的支持與栽培。他直言，高雄要持續進步，就需要更多像黃敬雅這樣勇敢的新世代站出來承擔責任。看到今天這麼多鄉親擠爆現場力挺賴瑞隆與黃敬雅，讓他充滿信心與感動，期盼鄉親繼續牽成新世代接棒。同選區前議員陳致中則強調，高雄市議會能否過半至關重要，黃敬雅就是「議會最關鍵的一席」。他感性表示，從2010年開始，前鎮、小港鄉親一路栽培、疼惜致中，如今也要拜託長年支持他的鄉親，「疼惜致中，也牽成黃敬雅」，給新人更多機會與支持，共同把黃敬雅送進議會。高雄市黨部主委黃捷則以多年並肩作戰的「好姐妹」身分登台，提到兩人從318學運到各大公共事務與社會運動始終站在一起，大讚黃敬雅是「女力護國」且深愛台灣未來的年輕人。她以黨部主委身分疾呼，上一屆黃敬雅差一點就當選，這次絕對不能讓她孤單，懇請大家不只要投票，更要全力幫忙拉票。黃捷也表示，自己進入國會後更深知「過半」的重要性，高雄市議會能否過半同樣關鍵，希望大家一起把黃敬雅送進議會、作伙打拚。立委李昆澤形容黃敬雅就像自己家裡的妹妹與女兒，人生歷經重大劫難卻展現無比勇氣，不只是勇敢的年輕媽媽，更是最能守護前鎮、小港的即戰力。他特別點出黃敬雅戰鬥力十足，過去只要有人抹黑高雄或抹黑參選市長的賴瑞隆，黃敬雅永遠是第一時間跳出來辯護、破除不實資訊的最佳戰將。立委許智傑現場致贈「好彩頭」，盛讚黃敬雅是把這條命奉獻給國家、高雄與鄉親的優秀人才。立委林岱樺讚許黃敬雅是有智慧、勇氣與專業的女性，提出臨時托育、肺癌篩檢補助、公園設施改善、活化老屋及勞工熱傷害防護等扎實政見，以具體行動和鄉親打契約，要為前鎮、小港打拚。專程奔波八十公里趕抵現場的立委邱志偉更懇切呼籲，新人參政需要大家給予更大的溫暖與支持。面對綠營能否在市議會實質過半，專業認真、對土地有深厚感情的黃敬雅，就是全高雄「過半最關鍵的一席」。高雄市議會議長康裕成則指出，陳其邁打下亮麗政績、高雄正在起飛，未來賴瑞隆接棒更需要議會席次過半，政績才能順利延續，黃敬雅這席至關重要。康裕成更特別致贈黃敬雅一支「大聲公」，勉勵她進入議會後，全力為市民發聲。此外，同選區議員黃彥毓也出席力挺。他表示，「敬雅就像自己的妹妹」，經過初選完整歷練，呼籲鄉親「支持彥毓就是支持敬雅」，全力集中選票，保住該區唯一女力。面對擠滿會場與巷弄的逾三千名支持者，黃敬雅致詞時感性表示，今天能站在這裡，心裡只有「感恩」二字，更特別感謝林靜儀次長一路以來的照顧，讓她深刻體會面對弱勢要「溫柔」、面對堅持的事要「堅定」。她回憶，自己的人生曾歷經重大意外浩劫，走過生死邊緣才明白平安不是理所當然，既然生命能延續，就立誓要為大家多做一點事、替不公義站出來發聲。黃敬雅直言，她現在不只是大家的「查某囝」，更是兩個孩子的母親，家中老大讀小五、老二才一歲正到處爬，現場更有許多辛勞幫忙帶孫的阿公阿嬤，因此她全力聚焦托育與公托環境，推動夜間與假日臨托服務，並爭取「兒童居家安全整備金」減輕年輕家庭負擔。在照顧長輩方面，黃敬雅也承諾未來將擴大敬老卡使用範圍，她保證進入議會後必全力推動「敬老卡折抵運動中心費用」，府會連線落實這項對長輩健康最好的投資。黃敬雅也鄭重澄清近期基層盛傳「敬雅有婦女保障名額，穩當選」的耳語分票說法。她指出，選舉沒有一票是白白來的，每一張選票都要拚到最後，最擔心的就是鄉親誤信「穩了」而將選票分流出去。黃敬雅誠懇拜託在場鄉親，11月28日一定要攜家帶眷出門投票，並幫忙向鄰居親友拉票，市長一票支持賴瑞隆、議員一票牽成黃敬雅，讓她接下賴瑞隆在前鎮、小港的服務棒子，府會同心為前鎮、小港拚出嶄新未來。