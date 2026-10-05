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小孟老師分析今（5）日十二星座運勢。牡羊座：工作：適合推新計劃感情：自我要求形象財運：獲得有利訊息牡羊幸運色：綠色貴人：水瓶小人：金牛金牛座：工作：態度決定一切感情：戀愛容易達成財運：商品折扣優惠金牛幸運色：粉紅色貴人：天蠍小人：射手雙子座：工作：工作進度超前感情：打扮增添氣質財運：薪資水準提高雙子幸運色：金色貴人：巨蟹小人：天蠍巨蟹座：工作：自然成功結緣感情：改變自我內涵財運：小投資大獲利巨蟹幸運色：棕色貴人：天秤小人：魔羯獅子座：工作：做好投資計劃感情：結識異性朋友財運：還清債務問題獅子幸運色：紅色貴人：處女小人：巨蟹處女座：工作：讓事業有進展感情：單身豔遇旺盛財運：謹慎投資規劃處女幸運色：紅色貴人：金牛小人：天秤天秤座：工作：多閱讀有收獲感情：朋友介紹桃花財運：財務出現轉機天秤幸運色：淡藍色貴人：牡羊小人：雙子天蠍座：工作：同事間有默契感情：多與家人相處財運：財運有好收獲天蠍幸運色：紫色貴人：射手小人：水瓶射手座：工作：事業大有助益感情：修身自我脾氣財運：偏財運頗為旺射手幸運色：棕色貴人：雙魚小人：獅子魔羯座：工作：可望談成生意感情：積極找尋桃花財運：動腦開發財源魔羯幸運色：粉紅色貴人：魔羯小人：雙魚水瓶座：工作：事業大展長才感情：約會機會頗多財運：可做短期投資水瓶幸運色：綠色貴人：雙子小人：牡羊雙魚座：工作：客戶溝通順暢感情：人際關係良好財運：貴人指點投資雙魚幸運色：玫瑰色貴人：獅子小人：處女