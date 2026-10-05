小孟老師分析今（5）日十二星座運勢。
牡羊座：
工作：適合推新計劃
感情：自我要求形象
財運：獲得有利訊息
牡羊幸運色：綠色
貴人：水瓶
小人：金牛
金牛座：
工作：態度決定一切
感情：戀愛容易達成
財運：商品折扣優惠
金牛幸運色：粉紅色
貴人：天蠍
小人：射手
雙子座：
工作：工作進度超前
感情：打扮增添氣質
財運：薪資水準提高
雙子幸運色：金色
貴人：巨蟹
小人：天蠍
巨蟹座：
工作：自然成功結緣
感情：改變自我內涵
財運：小投資大獲利
巨蟹幸運色：棕色
貴人：天秤
小人：魔羯
獅子座：
工作：做好投資計劃
感情：結識異性朋友
財運：還清債務問題
獅子幸運色：紅色
貴人：處女
小人：巨蟹
處女座：
工作：讓事業有進展
感情：單身豔遇旺盛
財運：謹慎投資規劃
處女幸運色：紅色
貴人：金牛
小人：天秤
天秤座：
工作：多閱讀有收獲
感情：朋友介紹桃花
財運：財務出現轉機
天秤幸運色：淡藍色
貴人：牡羊
小人：雙子
天蠍座：
工作：同事間有默契
感情：多與家人相處
財運：財運有好收獲
天蠍幸運色：紫色
貴人：射手
小人：水瓶
射手座：
工作：事業大有助益
感情：修身自我脾氣
財運：偏財運頗為旺
射手幸運色：棕色
貴人：雙魚
小人：獅子
魔羯座：
工作：可望談成生意
感情：積極找尋桃花
財運：動腦開發財源
魔羯幸運色：粉紅色
貴人：魔羯
小人：雙魚
水瓶座：
工作：事業大展長才
感情：約會機會頗多
財運：可做短期投資
水瓶幸運色：綠色
貴人：雙子
小人：牡羊
雙魚座：
工作：客戶溝通順暢
感情：人際關係良好
財運：貴人指點投資
雙魚幸運色：玫瑰色
貴人：獅子
小人：處女
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。
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工作：適合推新計劃
感情：自我要求形象
財運：獲得有利訊息
牡羊幸運色：綠色
貴人：水瓶
小人：金牛
金牛座：
工作：態度決定一切
感情：戀愛容易達成
財運：商品折扣優惠
金牛幸運色：粉紅色
貴人：天蠍
小人：射手
雙子座：
工作：工作進度超前
感情：打扮增添氣質
財運：薪資水準提高
雙子幸運色：金色
貴人：巨蟹
小人：天蠍
巨蟹座：
工作：自然成功結緣
感情：改變自我內涵
財運：小投資大獲利
巨蟹幸運色：棕色
貴人：天秤
小人：魔羯
獅子座：
工作：做好投資計劃
感情：結識異性朋友
財運：還清債務問題
獅子幸運色：紅色
貴人：處女
小人：巨蟹
處女座：
工作：讓事業有進展
感情：單身豔遇旺盛
財運：謹慎投資規劃
處女幸運色：紅色
貴人：金牛
小人：天秤
天秤座：
工作：多閱讀有收獲
感情：朋友介紹桃花
財運：財務出現轉機
天秤幸運色：淡藍色
貴人：牡羊
小人：雙子
天蠍座：
工作：同事間有默契
感情：多與家人相處
財運：財運有好收獲
天蠍幸運色：紫色
貴人：射手
小人：水瓶
射手座：
工作：事業大有助益
感情：修身自我脾氣
財運：偏財運頗為旺
射手幸運色：棕色
貴人：雙魚
小人：獅子
魔羯座：
工作：可望談成生意
感情：積極找尋桃花
財運：動腦開發財源
魔羯幸運色：粉紅色
貴人：魔羯
小人：雙魚
水瓶座：
工作：事業大展長才
感情：約會機會頗多
財運：可做短期投資
水瓶幸運色：綠色
貴人：雙子
小人：牡羊
雙魚座：
工作：客戶溝通順暢
感情：人際關係良好
財運：貴人指點投資
雙魚幸運色：玫瑰色
貴人：獅子
小人：處女
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。