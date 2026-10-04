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日本神奈川縣橫須賀市一名45歲的女公務員，謊稱生病請病假，並附上了由醫師開立的證明，實際上卻偷偷出國玩，沒想到請假首日正要出發，就在車站被主管遇上，女子再度謊稱自己的行蹤，但回國後仍逃不過詢問以及出境調查，下場相當慘烈，就連醫師也被捲入。根據朝日新聞報導，日本神奈川縣橫須賀市政府福祉兒童部一名 45 歲的女公務員，因謊稱生病請假並非法領取薪資，已被處以懲戒免職處分。橫須賀市政府調查指出，公務員先請求熟識的醫師開立假診斷書，並於今年 6 月 7 日至 16 日期間，利用該診斷書非法請病假。雖然此期間她實際上是前往海外旅遊，卻仍照常領取薪資。然而，在請假首日的 7 日當天，該職員的主管便在橫須賀市區內目擊到她的行蹤。主管感到疑惑，隨即透過通訊軟體詢問其身體狀況，當時女公務員竟回覆稱「因身體不適正躺著休息」。病假結束返回崗位後，女子在面對主管等人的調查時，起初仍持續說謊，隨後才改口稱「因為身體恢復了所以去國外旅行」。市府隨後也證實了該職員的出境紀錄。此外，市府調查發現，女子甚至根本未接受醫師的實際診察。針對開立假診斷書的醫師，市府已向警方提出涉嫌違反《醫師法》的告發狀。市府透露，該名女公務員在接受調查時表示：「自己的行為給外界添了麻煩。」