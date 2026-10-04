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美股那斯達克指數與標普500指數在上周雙雙來到歷史高點附近，台指期夜盤上周五狂飆677點收在49346點，本周是否衝擊五萬點也備受關注。美股在人工智慧相關股票帶動下，是否持續引領全球股市創高？華爾街分析師與彭博專家又當烏鴉唱衰。根據彭博報導，華爾街對人工智慧（AI）的著迷程度之高，已足以壓倒包括飆升的利率在內的所有風險。隨著投資人持續將資金注入市場上規模最大的科技股，推動各大股指邁向歷史新高。然而，儘管市場一片歡騰，風險正變得逐漸清晰，特別是在長天期美國公債殖利率交易於數十年來最高水平附近之際。投資人對這輪牛市持久度的信心，很大程度上建立在對科技巨頭即將公布的財報極高的期望上，而這些巨頭正是過去幾年推動市場大部分成長的主力。根據彭博行業研究（Bloomberg Intelligence）數據，該類股第三季每股盈餘（EPS）預計將跳增逾 65%，成長速度僅次於能源類股，並將助標普 500 指數整體成分股實現超過 24% 的 EPS 成長。若真能實現，這將是該指數 EPS 連續第三個季度成長超過 20%。過去幾個月來，市場對 AI 的情緒一直在興奮與疑慮之間來回擺盪。華爾街專業人士開始質疑，砸下巨資後究竟何時、能否看到回報，以及考慮到該技術可能對人類帶來的潛在風險，這些投入是否值得。與此同時，市場還在努力消化伊朗戰爭、由油價飆升引發的頑固通膨，以及美國聯準會（Fed）今年可能再次升息的壓力。大規模的 AI 基礎設施支出促使這些企業發行股票和債券來籌集所需資金。主要的 AI 投資大戶如 Alphabet、亞馬遜（Amazon）和 Meta，其年度自由現金流皆已轉為負值。彭博行業研究分析師希夫曼（Robert Schiffman）指出：「這些公司最初進入 AI 建置階段時擁有極大的靈活性，具備頂級的 AA 與 AAA 信用評級，也就是我們所說的企業信用總統山等級。然而到了今天，像 Meta、亞馬遜、Alphabet、微軟和甲骨文（Oracle）這類超大規模雲端業者，其現金需求已遠超內部現金來源，迫使它們轉向債券市場，這將在未來兩年推高其槓桿率。」不過他補充道，即便在這樣具挑戰性的背景下，這些公司的信用評級尚未受到實質傷害。彭博提到，殖利率上升已經衝擊了市場的其他領域，導致標普 500 指數出現本益比壓縮。該指數目前的預估本益比低於 19 倍，遠低於 5 月時的 21 倍以上。彭博指出，戰爭仍在持續，專家也質疑即便停火油價是否會立即回落。在通膨、高利率與地緣政治多重夾擊下，市場依然面臨著眾多隨時可能讓這場狂歡脫軌的隱憂。Principal Asset Management 市場策略師奧坎波（Magdalena Ocampo）提到，「成長依然強勁，並受到科技相關活動的支撐與推升。現在正在發生改變的，是市場日益認為通膨上行風險與經濟下行風險都在增加。而這或許正是市場在平靜表面下試圖告訴我們的真相。」