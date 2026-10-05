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密爾瓦基釀酒人在國聯分區系列賽第2戰演出驚奇逆轉！釀酒人今（5）日在主場迎戰聖地牙哥教士，前7局一路處於落後，但靠著5局、7局逐步追分咬住戰局，9局下再把握教士牛棚控球崩盤機會，由喬里奧（Jackson Chourio）敲出再見2分安打，終場以4比3逆轉勝，系列賽取得2勝0敗聽牌優勢。教士開賽就率先搶分，1局上靠著法蘭斯（Ty France）敲出右中外野安打，送回馬查多（Manny Machado），取得1比0領先。前4局釀酒人打線未能突破教士投手群，反倒是教士在5局上再度製造攻勢。坎普薩諾（Luis Campusano）跑回本壘，哈里斯（Dustin Harris）擊出野手選擇，雖然小塔提斯（Fernando Tatis Jr.）在壘間出局，但教士仍攻下第2分，將領先擴大到2比0。落後2分的釀酒人沒有讓比賽被拉開，5局下終於突破。葉立奇（Christian Yelich）跑回本壘，弗雷利克（Sal Frelick）敲出左中外野安打，幫助釀酒人追回1分，比分變成1比2。7局上教士再度靠法蘭斯建功，小塔提斯跑回第3分，法蘭斯敲出右中外野安打，雖然馬查多在攻勢中出局，但教士仍以3比1重新取得2分領先。釀酒人7局下馬上回應，而且這一分與教士守備失誤有關。漢米爾頓（David Hamilton）擊出滾地球，教士二壘手克羅能沃斯（Jake Cronenworth）發生守備失誤，讓普拉特（Cooper Pratt）推進到三壘，米契爾（Garrett Mitchell）跑回本壘，釀酒人追成2比3，也讓比賽進入最後兩局時仍保有翻盤機會。9局下教士推出米勒（Mason Miller）登板關門，卻在2出局後突然控球大亂，連續投出3次保送，讓釀酒人攻佔滿壘，也把全場壓力推到最高點。輪到喬里奧站上打擊區，他在前幾球積極揮擊後，最終把球擊往中外野。葉立奇輕鬆跑回追平分，弗雷利克也全力衝回本壘，教士回傳本壘未能阻殺，喬里奧這支再見2分安打幫助釀酒人4比3逆轉勝。這一戰教士原本多數時間掌握領先，法蘭斯也兩度敲出關鍵安打，但5局與7局都出現失誤，9局下牛棚又在2出局後連續保送，最終把勝利拱手讓出。釀酒人則是從2分落後一路咬住比分，最後靠喬里奧一棒收下勝利，系列賽取得2比0領先，距離晉級國聯冠軍賽只差1勝。釀酒人前一戰才在主場收下驚險勝利，如今又靠9局下再見安打帶走第2戰，系列賽已取得2比0絕對優勢。接下來戰線將移往聖地牙哥進行第3戰，教士已沒有退路，必須在主場搶勝才能延續球季。