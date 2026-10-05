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密爾瓦基釀酒人隊今（5）日於主場展開國聯分區系列賽第2戰，9局下灌進2分以4：3逆轉聖地牙哥教士隊，系列賽取得2勝0敗的聽牌優勢。這場高張力的拉鋸戰卻因為主審的判決爭議，導致比賽節奏數度中斷，兩隊整場比賽合計提出高達10次ABS挑戰，其中竟然有8度成功，讓日本球評都苦笑直呼：「主審也緊張了嗎？」本場比賽主審巴雷特（Lance Barette）的好壞球裁決讓兩隊投捕搭檔相當吃力。整場比賽雙方共發動10次好壞球挑戰，且成功改判次數竟高達8次，其中釀酒人隊挑戰8次成功6次，教士隊則是2次挑戰全數成功，能看出主審最初的判決頻頻出現偏差。比賽前段更頻繁出現因挑戰改判，導致打者的打擊結果在「三振」與「保送」之間來回翻轉的奇特場面。轉播這場賽事的日本NHK球評小早川毅彥與田中賢介，也在比賽中全程記錄挑戰次數，當次數推進到第9、10次時不由得苦笑表示：「連主審在分區系列賽這種大場面也感到緊張了嗎？」本場比賽雙方一路陷入苦戰，釀酒人隊前8局結束仍以2：3落後。進入關鍵的9局下半，釀酒人打線展現恐怖的韌性，先是趁教士牛棚亂流時將比數追平，隨後再靠著關鍵擊球送回再見分，以4：3絕殺教士隊。贏得這場關鍵勝利後，釀酒人隊順利搶下聽牌大關，距離挺進國家聯盟冠軍賽僅一步之遙，現場釀酒人球迷陷入狂歡。