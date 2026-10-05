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▲基隆北海岸、大台北山區、花蓮有局部大雨發生的機率，適逢上班時間，請注意雷擊及強陣風。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）

對流雲系發展旺盛，中央氣象署今（5）日一早就發布「大雨特報」，基隆北海岸、新北、台北、花蓮有局部大雨發生的機率，適逢上班時間，請注意雷擊及強陣風，山區請慎防坍方、落石及溪水暴漲，低窪地區請慎防積水。◾影響時間：05日上午至06日◾大雨：基隆市、北海岸、台北市、新北市、花蓮縣氣象署提醒，今天東北季風增強，北部、宜花天氣稍轉涼，桃園以北、東半部等迎風面區域有局部短暫陣雨，大台北及東北部有局部大雨、北部山區、馬祖也有局部較大雨勢，其他地區為多雲，午後南部地區及其他山區有局部短暫陣雨，南部山區有局部較大雨勢。氣溫方面，北部及宜花白天高溫較過去幾天下降，約27至29度，其他地區31至33度，中南部地區仍較暖熱，紫外線易達過量等級，外出仍需做好防曬並多補充水分，夜晚清晨各地低溫約23至26度。