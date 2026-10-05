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密爾瓦基釀酒人隊與聖地牙哥教士隊在國聯分區系列賽殺得不可開交，主場球迷在教士隊當家三壘手馬查多（Manny Machado）每次踏上打擊區時，都會送出震耳欲聾的噓聲。雖然季後賽客場遭遇噓聲實屬常態，但密爾瓦基球迷對馬查多的厭惡截然不同，這份跨越多年的仇恨全源自於2018年的國聯冠軍賽，至今依然難以平息。釀酒人球迷對馬查多的敵意，源於8年前的一場經典戰役。2018年國聯冠軍賽期間，當時效力於洛杉磯道奇隊的馬查多在擊出內野滾地球跑向一壘時，明明刺殺已成定局，他卻未照常衝過一壘包，反而蓄意伸腳踢向釀酒人一壘手阿吉拉爾（Jesús Aguilar）踩在壘包上的腳踝。這起極具爭議的「踢腳事件」當場引爆雙方板凳清空，釀酒人招牌球星耶利奇（Christian Yelich）賽後更直接痛批馬查多是個「髒球員」。自此之後，馬查多便成為密爾瓦基球迷公認的「大反派」。事實上，馬查多的職業生涯存在許多爭議。最具代表性的莫過於2017年對陣波士頓紅襪隊時，他以亮鞋底的高滑壘直接與當時的紅襪二壘手培卓亞（Dustin Pedroia）相撞，導致後者膝傷難癒、職棒生涯大受影響。2014年他也曾因揮棒過猛後故意將球棒甩向三壘方向而遭禁賽5場。馬查多強硬甚至帶有火藥味揮棒與觸殺風格，讓他在各大客場都很不被待見。