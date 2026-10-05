根據日本氣象廳最新資料，原先位於東太平洋的「颶風Nolo」，今（5）日上午通過國際換日線，成為「諾洛颱風」，未來路徑朝西移動，不會影響台灣；西北太平洋目前還有彩雲颱風，以及可能增強為小熊颱風的熱帶性低氣壓。
颶風與颱風其實都是熱帶氣旋，只是依所在海域有不同稱呼，當原本位於中、東太平洋的「颶風」跨越國際換日線、進入西北太平洋後，依當地氣象命名慣例，就會改稱為「颱風」。因此並非代表風暴突然增強或減弱，而是隨著地理位置改變，名稱也同步變更。
中央氣象署說明，今年第26號颱風「彩雲」，路徑持續朝北方移動，強度還會略為增強，不過對台灣並無影響，未來會往日本東方海面附近移動；菲律賓東方目前依舊處於低壓帶，內部已經有熱帶性低氣壓出現，預估最快今天就會增強為小熊颱風，路徑朝西北移動為主。
氣象署提醒，今天東北季風增強，北部、宜花天氣稍轉涼，桃園以北、東半部等迎風面區域有局部短暫陣雨，大台北及東北部有局部大雨、北部山區、馬祖也有局部較大雨勢，其他地區為多雲，午後南部地區及其他山區有局部短暫陣雨，南部山區有局部較大雨勢。
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氣象署提醒，今天東北季風增強，北部、宜花天氣稍轉涼，桃園以北、東半部等迎風面區域有局部短暫陣雨，大台北及東北部有局部大雨、北部山區、馬祖也有局部較大雨勢，其他地區為多雲，午後南部地區及其他山區有局部短暫陣雨，南部山區有局部較大雨勢。