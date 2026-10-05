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聖地牙哥教士在國聯分區系列賽第2戰原本只差3個出局數就能扳平系列賽，沒想到最穩的後防線卻在最後一刻崩盤。終結者米勒（Mason Miller）8局提前登板後雖順利守住領先，但9局續投時突然控球失準，單局連續投出3次保送，最終被釀酒人新星喬里奧（Jackson Chourio）敲出再見安打，以3比4遭逆轉。米勒例行賽70局只投26次保送，平均每場出賽不到0.4次，這場卻在一個半局內送出3次四壞，也讓教士主帥史丹曼（Craig Stammen）提前押上王牌終結者、讓他跨局關門的調度引發討論。這場最諷刺的地方在於，教士輸在自己最信任的後防線。米勒本季例行賽出賽66場，繳出5勝2敗、防禦率1.67，拿下38次救援成功，70局只被敲37支安打、被轟3發全壘打，飆出129次三振，WHIP僅0.90，ERA+高達246，是教士牛棚最具宰制力的投手。米勒例行賽70局投出26次保送，平均BB/9為3.3，每場出賽平均不到0.4次保送。可是這場9局下，他光是一個半局就投出3次保送，等於一次失控就送出整季保送數的11.5%。更誇張的是，米勒本季三振保送比高達4.96，代表他平常即使有四壞保送，也能用三振能力快速修正局面。但這次不同，他不是被連續強擊打爆，而是先把壘包自己堆滿，逼得自己沒有任何失誤空間。對火球型終結者來說，最怕的不是被打一支安打，而是球速還在、好球帶卻不見了。教士這場其實不是只讓米勒投第9局，而是讓他嘗試後援2局。米勒8局登板時完成乾淨一局，讓教士帶著3比2領先進入9局，看起來調度已經成功一半。連丟2局本來就不是一般終結者的習慣日常工作，但為了守住勝利，教士決定沿用該計畫。到了9局下，米勒面對釀酒人打線第二輪壓力，加上季後賽客場關門局的情境，控球突然瓦解。這也讓教士陷入最糟劇本，王牌終結者已經在場上，卻沒有下一個更好的保險可以接手。滿壘情況下，米勒必須進好球帶，打者也知道他不能再閃，這讓喬里奧在2好2壞後有更明確的攻擊方向，最後那支再見安打成了英雄一擊。這場敗仗對教士傷害不只在比分。系列賽從1比1變成0比2絕對落後，接下來回到聖地牙哥已經沒有退路，對教士來說，米勒仍然是牛棚最值得信賴的終結者，只是一局送出3次保送，已經讓系列賽氣勢完全倒向釀酒人。