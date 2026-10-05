原先位於關島附近的熱帶性低氣壓，今（5）日上午增強為「小熊颱風」（Koguma，日本提供），目前與彩雲颱風，以及剛跨過換日線的諾洛颱風，形成「三颱共舞」的局面。據日本氣象廳資料，小熊颱風路徑預估往西北方移動，距離台灣遙遠，並無直接影響。

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小熊颱風生成！路徑轉往日本東南方

近期台灣雖然開始受到東北季風影響，但西北太平洋依舊有明顯的「季風環流」，導致海面上容易出現熱帶系統發展，剛生成的小熊颱風路徑沿著太平洋高壓邊緣移動，朝西北轉向，往日本東南方海面前進。

▲小熊颱風生成後，西北太平洋共有3個颱風，不過路徑對台灣都沒有影響。（圖／日本氣象廳）
▲小熊颱風生成後，西北太平洋共有3個颱風，不過路徑對台灣都沒有影響。（圖／日本氣象廳）
三颱共舞互不影響！台灣東北季風殺到

彩雲颱風則是已經升級為「強烈颱風」，不過路徑確定會一路往北，對台灣無影響外，移動到越高緯度，強度也會逐漸減弱；此外，原先位於東太平洋的「颶風Nolo」，今天上午通過國際換日線後，也成為「諾洛颱風」，未來路徑朝西移動，同樣不會影響台灣。

台灣天氣方面，今天開始受東北季風影響，桃園以北、東半部全天都有降雨，午後山區、南台灣有雷陣雨，南部山區還有局部較大雨勢，大台北、宜蘭有局部較大雨勢，午後南台灣、中部山區有局部短暫陣雨，南部山區有局部較大雨勢。

周三至周六，東北季風持續影響，各地早晚天氣稍涼，但環境水氣減少，大台北、東半部、恆春半島依舊有零星短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後山區有局部短暫陣雨。

▲受東北季風抵達後，大台北、東北部全天有不定時降雨，要注意局部大雨。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）
▲受東北季風抵達後，大台北、東北部全天有不定時降雨，要注意局部大雨。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）

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張志浩編輯記者

畢業於中國文化大學新聞系，在《NOWNEWS今日新聞》電玩生活中心擔任記者，文章主題涵蓋家機、手遊、PC等，以生活化、活潑的文字，搭配新聞現場照片，提供讀者即時訊息，協助民眾用最快的時間掌握複雜的議題。