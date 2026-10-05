知名主持人蔡康永昨（4）日現身民進黨台北市長候選人沈伯洋競選總部成立大會，手拿「台北順起來」應援物揮舞，雖然本人解釋只是「想要聽聽看各方的意見」，並未明確表態支持，仍在中國掀起抵制風波。不過演藝圈關注沈伯洋選情的不只蔡康永，繼梁云菲公開表態後，柯宇綸、林雨宣、「雞排妹」鄭家純也陸續以現身活動或社群發文等方式聲援沈伯洋。
演藝圈都挺沈伯洋 梁云菲、林雨宣、柯宇綸身體力行
梁云菲近來多次表態政治立場，更拿著「你的市長，沈伯洋」發文；林雨宣4日也直接現身沈伯洋競總成立大會，被拍到手拿印有「洋流」字樣的應援扇，站在人群中開心合照，事後更在社群曬出現場照片，寫下「台北順起來！！！！」她過去就經常針對公共議題發聲，當天稍早還回應國民黨立委王鴻薇批評沈伯洋的貼文，反酸：「對對對你說的都對，我們都網軍，全台北市民都網軍，你是我們中山區的驕傲。」
演員柯宇綸同樣早已公開表態，他日前轉發沈伯洋「台北大洋流」競選活動資訊，直言「這會是一個轉捩點，台灣從舊有的陸權思維正式轉向海權國家，洋流匯聚」，力挺態度相當明確。鄭家純也一直替沈伯洋發聲，曾轉發相關貼文寫下「正向選舉、溫暖洋流」，4日雖然沒有親自到競總，仍在家收看成立大會直播，轉述總統賴清德替沈伯洋打氣的內容，並寫下「祝福台北人有這份福氣」。
至於蔡康永則是這幾人中較為不同的一位，他雖然親自出席沈伯洋競總成立大會，卻沒有明確表態支持，僅表示自己是來「聽聽看各方的意見」。沒想到光是現身，就讓他在中國捲入政治風波，中國網友翻出他4年前清空微博、取消追蹤的舊事開罵，甚至已有合作品牌下架相關宣傳。
我是廣告 請繼續往下閱讀
梁云菲近來多次表態政治立場，更拿著「你的市長，沈伯洋」發文；林雨宣4日也直接現身沈伯洋競總成立大會，被拍到手拿印有「洋流」字樣的應援扇，站在人群中開心合照，事後更在社群曬出現場照片，寫下「台北順起來！！！！」她過去就經常針對公共議題發聲，當天稍早還回應國民黨立委王鴻薇批評沈伯洋的貼文，反酸：「對對對你說的都對，我們都網軍，全台北市民都網軍，你是我們中山區的驕傲。」
演員柯宇綸同樣早已公開表態，他日前轉發沈伯洋「台北大洋流」競選活動資訊，直言「這會是一個轉捩點，台灣從舊有的陸權思維正式轉向海權國家，洋流匯聚」，力挺態度相當明確。鄭家純也一直替沈伯洋發聲，曾轉發相關貼文寫下「正向選舉、溫暖洋流」，4日雖然沒有親自到競總，仍在家收看成立大會直播，轉述總統賴清德替沈伯洋打氣的內容，並寫下「祝福台北人有這份福氣」。
至於蔡康永則是這幾人中較為不同的一位，他雖然親自出席沈伯洋競總成立大會，卻沒有明確表態支持，僅表示自己是來「聽聽看各方的意見」。沒想到光是現身，就讓他在中國捲入政治風波，中國網友翻出他4年前清空微博、取消追蹤的舊事開罵，甚至已有合作品牌下架相關宣傳。