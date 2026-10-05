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▲受東北季風抵達後，大台北、東北部全天有不定時降雨，要注意局部大雨。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）

東北季風搭配對流雲系發展，今（5）日一早就不斷有降雨回波掃進台灣，中央氣象署發布「大雷雨即時訊息」，提醒北北基的民眾注意短延時強降雨發生，並伴隨較強陣風、閃電落雷，請慎防溪水暴漲、低窪地區積水、低能見度、雷擊，山區則要留意暴雨。基隆市、臺北市、新北市新北市坪林區、新北市平溪區、新北市石碇區、新北市雙溪區氣象署提醒，今天開始受東北季風影響，桃園以北、東半部全天都有降雨，午後山區、南台灣有雷陣雨，南部山區還有局部較大雨勢，大台北、宜蘭有局部較大雨勢，午後南台灣、中部山區有局部短暫陣雨，南部山區有局部較大雨勢。周三至周六，東北季風持續影響，各地早晚天氣稍涼，但環境水氣減少，大台北、東半部、恆春半島依舊有零星短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後山區有局部短暫陣雨。