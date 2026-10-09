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▲郭柯宇在《蘭香如故》中飾演譚松韻的養母薛桂花。（圖／翻攝自微博@郭柯宇）

▲郭柯宇不僅會演還會唱。（圖／翻攝自微博@郭柯宇）

譚松韻、劉學義因陸劇《蘭香如故》再度翻紅，不僅兩人演技受到誇讚，配角們也都超會演，像是飾演譚松韻母親「薛桂花」的郭柯宇其實來頭不小，她在17歲就以《紅櫻桃》拿下百花獎影后，現年48歲的她，其實也才大譚松韻12歲，但演起老母親卻非常有味道。事實上，郭柯宇曾和演員章賀有過一段婚姻，但僅維持10年就因生活習慣和對未來想法不同而離婚。郭柯宇在《蘭香如故》中飾演譚松韻的養母「薛桂花」，因當年受沈嘉蘭（譚松韻 飾）母女幫助，在沈家有難時出手相助，收養了好不容易活下來的她。郭柯宇將這位奴籍出身的母親演得令人心疼，她將譚松韻視如己出，最後安詳離世，闔眼前那句「蘭香來接我了」讓許多劇迷哭瘋。然而，48歲的郭柯宇其實才大譚松韻12歲，她在17歲時就以《紅櫻桃》拿下百花獎影后，還被稱為少女影后，但比起演戲，郭柯宇更喜歡唱歌，2005年她組成了樂團「追星族」還說歌手才是她的命定職業。有著滿腔的才華與奔放的靈魂，郭柯宇的原生家庭並不完美，父母日日夜夜的爭執，是她一直想脫離的牢籠，2009年時，她和章賀因合作《完美新娘》相識相戀，兩人很快地步入婚姻，郭柯宇也成為全職太太，逐漸淡出圈子。但問題也很快地來到他們身邊，日常的柴米油鹽加上他們的感情基礎不夠深厚、經濟的壓力，足以讓一段感情裂成兩半，郭柯宇身心出了問題，伴隨心慌、失眠、神經衰弱等，最後因個性不合，長期缺乏精神共鳴而離婚。離婚時郭柯宇曾說，「我的世界他進不來，他的世界我不太想進去」。後來章賀的公司接了綜藝節目《再見愛人》邀請郭柯宇去上，郭柯宇在節目上感謝章賀一直把她保護得很好，「你能讓我在家無憂無慮看書、看片子，挺奢侈的，我也知道你帶我來這節目有很多顧慮，一方面我性格不適合，一方面你想讓更多人再把我想起來。」章賀聽哭了，這才說當時很多事情不敢問，包括她還想不想演戲，會不會覺得不服氣，「這可能是妳的軟肋，有時候挺對不起妳的，這十年沒有讓妳做想做的事情。」兩人共同約定即便離婚，也要一起把孩子撫養長大。也因為《再見愛人》，郭柯宇的真性情受到觀眾喜愛，戲約不斷，今年她以《蘭香如故》再次證明了自己，待播劇還有《同心結》、《生命緣》等。