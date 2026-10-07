受東北季風與輻射冷卻發威影響，今晨全台平地低溫跌破 20 度，日夜溫差相當顯著！面對早晚寒意逼人，許多人習慣套上多層衣服出門，但騎車通勤或進出室內時卻常感到穿脫繁瑣。戶外品牌 The North Face 指出，其實除了傳統的洋蔥式穿法，結構更簡單的「玉米式穿衣」反而更加實用，主打內外兩層防風抗寒，堪稱機車族與小孩的禦寒首選。
🟡清晨輻射冷卻發威！全台平地低溫跌破20度
根據中央氣象署資訊，本週受東北季風及輻射冷卻雙重加持，全台平地低溫普遍跌破 20 度，清晨部分平地低溫更可能下探 16 度左右。氣象專家吳德榮提醒，近期日夜溫差相當顯著，尤其是早出晚歸的機車通勤族，清晨迎著冷風騎車體感溫度更低，若沒有做好防風禦寒，一不小心就容易感冒著涼。
🟡玉米式跟洋蔥式差在哪？兩層與三層機能解析
許多人好奇「玉米式」與「洋蔥式」究竟差別在哪？ The North Face 解析，兩者核心差異在於層數分工與外套選擇：
洋蔥式穿法（注重多層次機能）：分為「底層排汗、中層保暖、外層防風」共三層。優點是系統性強，能隨體溫變化靈活拆卸，最適合戶外登山、出國旅遊與溫差極大的情境。
玉米式穿衣（注重穿脫簡便與氣流鎖溫）：省略中層，簡化為「內層貼身發熱衣 ＋ 外層寬鬆防風保暖外套」兩層。利用外套內的氣流夾層保暖，優點是穿脫極快，極為適合機車通勤、日常短程出行與兒童。
🟡機車族與兒童抗寒首選！穿脫快速更加碼配件
根據 The North Face 分析，玉米式穿法因為結構簡單、穿脫極為快速，特別適合日常騎車通勤、短程出行，以及不愛受層層衣物束縛的兒童。機車族只需準備一件三合一防水保暖外套或機能衝鋒衣，就能完美抵禦騎車時的冷風與水氣，到達目的地後脫下外套便能俐落活動。此外，專家也建議可善用圍巾、毛帽與手套等配件加強末梢禦寒，輕鬆度過溫差極大的秋日氣候。
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根據中央氣象署資訊，本週受東北季風及輻射冷卻雙重加持，全台平地低溫普遍跌破 20 度，清晨部分平地低溫更可能下探 16 度左右。氣象專家吳德榮提醒，近期日夜溫差相當顯著，尤其是早出晚歸的機車通勤族，清晨迎著冷風騎車體感溫度更低，若沒有做好防風禦寒，一不小心就容易感冒著涼。
許多人好奇「玉米式」與「洋蔥式」究竟差別在哪？ The North Face 解析，兩者核心差異在於層數分工與外套選擇：
洋蔥式穿法（注重多層次機能）：分為「底層排汗、中層保暖、外層防風」共三層。優點是系統性強，能隨體溫變化靈活拆卸，最適合戶外登山、出國旅遊與溫差極大的情境。
玉米式穿衣（注重穿脫簡便與氣流鎖溫）：省略中層，簡化為「內層貼身發熱衣 ＋ 外層寬鬆防風保暖外套」兩層。利用外套內的氣流夾層保暖，優點是穿脫極快，極為適合機車通勤、日常短程出行與兒童。
根據 The North Face 分析，玉米式穿法因為結構簡單、穿脫極為快速，特別適合日常騎車通勤、短程出行，以及不愛受層層衣物束縛的兒童。機車族只需準備一件三合一防水保暖外套或機能衝鋒衣，就能完美抵禦騎車時的冷風與水氣，到達目的地後脫下外套便能俐落活動。此外，專家也建議可善用圍巾、毛帽與手套等配件加強末梢禦寒，輕鬆度過溫差極大的秋日氣候。