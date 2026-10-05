我是廣告 請繼續往下閱讀

泰國暖武里府一間自助洗衣店，近日發生尷尬插曲，店員準備清洗寺廟送來的僧侶袈裟時，意外在衣物中發現一件成人用品，照片曝光後迅速在網路引發討論，涉事寺廟住持趕忙出面「滅火」。綜合泰媒報導，事件曝光後，寺方住持出面澄清，表示成人用品並非僧侶所有，而是寺院1名「弟子」（跟隨寺廟學佛、協助寺院事務但沒有出家的人）之私人用品。由於寺內洗衣設備的抽水幫浦故障，加上當天下雨，僧侶才請這名弟子將袈裟帶到外面的自助洗衣店清洗。住持表示，這位弟子先將袈裟暫時放在自己的房間，之後又把自己的衣物、毛巾及其他私人用品一起放入洗衣籃，沒有仔細檢查，就整籃送往洗衣店，意外混入成人用品。事件引發討論後，泰國另1名知名高僧也提出批評，認為僧侶袈裟具有宗教象徵，不宜與俗家信徒的私人衣物混在一起，還拿到公共洗衣店清洗，不僅可能引發不必要的誤會，也會影響僧侶形象。寺方則呼籲外界，不要因這起烏龍事件，就對僧侶或宗教產生負面觀感，進而失去信仰或停止行善。住持更比喻道：「僧侶或弟子就像一杯杯水，有些杯子乾淨，有些杯子髒。然而，佛陀的教導就像瓶中的純淨水，如果發現杯子髒了，應該做的是換個杯子，而不是停止飲用。」原文連結：