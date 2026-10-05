三麗鷗粉絲必須收藏！超耐看的三麗鷗灰白娃娃悠遊卡將開賣，悠遊卡公司表示，「三麗鷗灰白娃娃掛飾SuperCard悠遊卡」明（6）日起由悠遊付會員搶先購買，10月6日上午11:00起至10月8日23:59止，在悠遊付Easy Wallet App首頁現貨限量販售，每張售價499元，總共6款，售完為止。
灰白系三麗鷗化身娃娃掛飾！還藏「全黑隱藏版」
「三麗鷗灰白娃娃掛飾SuperCard悠遊卡（隨機款）」共有6款，包含基本款5款、隱藏款1款，以盲盒隨機出貨1款，每張售價499元。明（6）日上午11時起，悠遊付會員打開手機悠遊付App，從首頁點擊「悠遊卡寵粉」即可搶先購買，喜愛三麗鷗的粉絲別錯過這波收藏機會。
這次三麗鷗家族化身灰白系娃娃掛飾，打破過往繽紛粉嫩的配色，以冷灰、純白為主調，呈現簡約又高級的「黑白電視」復古色調，完全是截然不同的收藏風格。另外，6款中還有限量全黑隱藏版，酷帥又夢幻。
盲盒隨機開箱！三麗鷗悠遊卡不只收藏 還能手機NFC加值
悠遊卡公司指出，這次採用隨機盲盒的方式販售，每一次開箱都充滿驚喜。此款「三麗鷗灰白娃娃掛飾SuperCard悠遊卡（隨機款）」具備SuperCard超級悠遊卡規格，民眾可透過手機悠遊付App的NFC感應功能，只要把卡片緊貼於手機感應區，即可隨時隨地幫卡片加值、查詢餘額，還可購買TPASS通勤月票。
悠遊付新會員再拿50元禮包！即日起註冊就有
悠遊付再送新朋友專屬好禮，即日起註冊成為悠遊付新會員，即可獲得50元專屬禮包1份，完成註冊後使用悠遊付消費，還可享相關新會員優惠。想收藏「三麗鷗灰白娃娃掛飾SuperCard悠遊卡（隨機款）」的粉絲們，記得設定鬧鐘，在10月6日上午11點打開悠遊付App搶先入手。
資料來源：悠遊卡公司
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「三麗鷗灰白娃娃掛飾SuperCard悠遊卡（隨機款）」共有6款，包含基本款5款、隱藏款1款，以盲盒隨機出貨1款，每張售價499元。明（6）日上午11時起，悠遊付會員打開手機悠遊付App，從首頁點擊「悠遊卡寵粉」即可搶先購買，喜愛三麗鷗的粉絲別錯過這波收藏機會。
這次三麗鷗家族化身灰白系娃娃掛飾，打破過往繽紛粉嫩的配色，以冷灰、純白為主調，呈現簡約又高級的「黑白電視」復古色調，完全是截然不同的收藏風格。另外，6款中還有限量全黑隱藏版，酷帥又夢幻。
悠遊卡公司指出，這次採用隨機盲盒的方式販售，每一次開箱都充滿驚喜。此款「三麗鷗灰白娃娃掛飾SuperCard悠遊卡（隨機款）」具備SuperCard超級悠遊卡規格，民眾可透過手機悠遊付App的NFC感應功能，只要把卡片緊貼於手機感應區，即可隨時隨地幫卡片加值、查詢餘額，還可購買TPASS通勤月票。
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資料來源：悠遊卡公司